Mauricio Pochettino, técnico da seleção dos Estados Unidos, acredita que o Chelsea deveria ser destituído do título da Premier League de 2017, com a taça sendo entregue ao Tottenham.

Pochettino comandou o Tottenham de 2014 a 2019 e dirigiu o Chelsea na temporada 2023/2024.

Pochettino sente que o time de Antonio Conte merece o "castigo" por causa da violação das regras cometida pelo clube.

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O Chelsea escapou de uma punição com multa de 10 milhões de libras esterlinas sem qualquer sanção esportiva, apesar de ter admitido 74 violações das regras da Federação Inglesa de Futebol, incluindo o pagamento de 47 milhões de libras esterlinas em pagamentos secretos ilegais a agentes não registrados entre os anos de 2011 e 2018, quando o clube era propriedade de Roman Abramovich.

Entre os jogadores cujas transferências foram facilitadas graças a esses pagamentos estão Eden Hazard, Willian e David Luiz, todos peças fundamentais no time de Conte, sendo que o belga marcou 16 gols.

O argentino de 54 anos, que concordou com um novo contrato de quatro anos para permanecer no comando da seleção norte-americana, disse, em declarações reproduzidas pelo jornal "The Sun": "Não tenho nenhuma dúvida e não tenho medo de dizer a verdade. Os torcedores do Chelsea vão ficar bravos comigo por eu dizer isso, mas não estou reclamando, é a verdade".

E completou: "Se eles admitiram que infringiram as regras, então o título da Premier League deveria ser do time que ficou em segundo lugar (Tottenham). Caso contrário, o que se está promovendo e incentivando é a quebra das regras. Eles admitiram isso, e é só isso. O título deveria ser do time que terminou em segundo".

O Tottenham encerrou a temporada sete pontos atrás do Chelsea, tornando-se o único time na história da Premier League a marcar o maior número de gols e sofrer o menor número de gols na mesma temporada sem conquistar o título.

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