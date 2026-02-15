Playoffs do campeonato 2026: jogos, datas e equipes na disputa pela Premier League

O Campeonato Inglês é uma das ligas mais competitivas do futebol, com 24 equipes disputando uma vaga na Premier League a cada temporada.

O sistema de play-offs no final da temporada foi introduzido pela primeira vez na EFL em 1987. Dois anos depois, o formato se estabeleceu na versão que conhecemos hoje, em que os quatro clubes que terminam logo abaixo das vagas de promoção automática disputam uma última vaga na divisão principal.

Sem dúvida, o aspecto mais emocionante da temporada do Campeonato é a fase dos playoffs, onde quatro times podem garantir a única vaga restante para a promoção.

Aqui, a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre os playoffs do Campeonato de 2026, incluindo onde assistir, como funciona e muito mais.

O que são os playoffs do Campeonato?

No futebol inglês, os playoffs do Campeonato funcionam como um confronto final após o término da temporada regular, decidindo qual clube conquista a última vaga restante para a Premier League.

Após 46 partidas da liga, os dois primeiros colocados sobem diretamente para a primeira divisão. As equipes que terminam entre o terceiro e o sexto lugar são então colocadas em uma chave de playoffs de alto risco, todas lutando por essa única vaga de promoção.

Como funcionam os playoffs do Campeonato?

A batalha para garantir uma vaga nos playoffs do Campeonato é sempre intensa em uma das ligas mais imprevisíveis do futebol. No entanto, os riscos disparam quando os playoffs começam, no final da temporada.

Essas eliminatórias colocam as quatro equipes que terminaram logo abaixo das vagas de promoção automática uma contra a outra em um formato de mata-mata de alto risco. As equipes que terminaram a campanha na terceira à sexta posições se classificam para disputar a cobiçada vaga final de promoção.

Nas semifinais, a equipe em terceiro lugar enfrenta a sexta, enquanto a quarta enfrenta a quinta. Cada confronto consiste em duas partidas, com ambas as equipes sediando um jogo cada. A equipe com a melhor classificação na liga ganha a vantagem de jogar a segunda partida decisiva em seu estádio.

Os vencedores são determinados pela pontuação total em ambas as partidas, sem a regra dos gols fora de casa em vigor. Se a pontuação agregada permanecer empatada após a segunda partida, a disputa prossegue para a prorrogação e, se necessário, os pênaltis decidirão o resultado.

Os vencedores das duas semifinais avançam para a final do playoff, um confronto único realizado no Estádio de Wembley. Se o tempo regulamentar terminar sem um vencedor, a prorrogação e os pênaltis são usados para decidir a partida. A equipe que triunfar na final garante uma vaga na Premier League para a temporada seguinte.

Quais equipes se classificaram para os playoffs do Campeonato de 2026?

Um total de quatro equipes se classificam para os playoffs do Campeonato. Você pode ver a classificação final das equipes no topo do Campeonato abaixo.

Tabela do Campeonato 2025-26

Pos Equipe Jogou V E D GD Pts 1 Middlesbrough 31 18 7 6 +19 61 2 Coventry City 31 17 8 6 +28 59 3 Millwall 32 16 8 8 +4 56 4 Ipswich Town 30 15 9 6 +22 54 5 Hull City 31 16 6 9 +7 54 6 Derby County 32 13 9 10 +8 48

Última atualização: 15 de fevereiro de 2026, 10h30 GMT

Onde assistir aos playoffs do Campeonato 2026 na TV e como assistir ao vivo online

País Canal de TV Transmissão ao vivo Reino Unido (RU) Sky Sports Sky GO Estados Unidos (EUA) CBS Sports Network (jogos selecionados) Paramount+

A Sky Sports transmitirá todos os jogos dos playoffs do Campeonato em sua rede, com a Sky Sports Main Event e a Sky SportsFootball sendo os principais canais de TV. Para aqueles que desejam assistir aos jogos ao vivo online, é possível fazê-lo com o Sky GO.

Nos EUA, os jogos dos playoffs do Campeonato Inglês 2025-26 serão transmitidos pela CBS Sports Network e pela CBS Sports Golazo Network, com a maioria dos jogos disponíveis na Paramount+, que atualmente oferece um teste gratuito de 7 dias para novos usuários.

Quando serão as eliminatórias do Campeonato de 2026?

As datas exatas das semifinais dos playoffs do Campeonato 2025-26 ainda não foram oficialmente confirmadas, mas espera-se que ocorram aproximadamente duas semanas após o término da temporada regular, que termina no fim de semana de 2 e 3 de maio de 2026.

A final dos playoffs do Campeonato está marcada para sábado, 23 de maio de 2026, quando um clube finalmente conquistará a última vaga cobiçada na Premier League sob o icônico arco de Wembley. Os playoffs contarão com as equipes que terminarem entre o terceiro e o sexto lugar na classificação do Campeonato, competindo por uma vaga cobiçada na Premier League.

As semifinais ocorrem logo após o término da temporada regular, que termina em maio. Haverá uma breve pausa entre a última rodada da temporada do Campeonato e o início das semifinais. No entanto, a primeira partida da semifinal geralmente ocorre aproximadamente uma semana após o término da campanha de 46 jogos.

Quando e onde será a final dos playoffs do Campeonato de 2026?

Data: Sábado, 23 de maio de 2026 Hora do pontapé inicial: A definir Local: Estádio de Wembley, Londres

A final do playoff do Campeonato de 2026 será disputada no sábado, 23 de maio de 2025, no Estádio de Wembley.

Wembley, é claro, é um estádio icônico nos esportes britânicos e, em particular, no futebol inglês. O estádio com capacidade para 90.000 pessoas é carinhosamente conhecido como “A Casa do Futebol” ou “HQ” e sedia a maioria das finais nacionais, incluindo as dos playoffs da Liga de Futebol e da FA Cup.

Quem venceu os playoffs do Campeonato em 2025?

O Sunderland garantiu seu retorno à Premier League com uma vitória dramática por 2 a 1 sobre o Sheffield United na final dos playoffs do Campeonato de 2025. Perderam no final, mas os Black Cats viraram o jogo com dois gols no segundo tempo, selando um retorno tão esperado à primeira divisão pela primeira vez desde a campanha de 2016-17.

Quanto vale a vitória nos playoffs do Campeonato?

A final dos playoffs do Campeonato foi apelidada de “O jogo mais rico do futebol” devido às recompensas financeiras que acompanham a vitória na partida.

Inicialmente, pode-se dizer que o time promovido se beneficia em cerca de £ 100 milhões (US$ 120 milhões) graças à distribuição dos direitos de transmissão televisiva entre os clubes da Premier League, mas há muitos outros fatores que aumentam a receita.

Por exemplo, esse dinheiro pode ser duplicado se uma equipe evitar o rebaixamento em sua primeira temporada, enquanto todos os tipos de acordos de patrocínio chegam a uma equipe que joga na Premier League.