Plano temporário define o destino da joia do Barcelona

O Barcelona traçou um caminho claro para desenvolver seu talento belga Jessy Bisiwu, de 18 anos, enquanto aguarda a conclusão dos trâmites que permitirão que ele retorne aos treinos do time principal de forma normal.

O ponta belga treina atualmente com o Barcelona Atlètic, depois que questões burocráticas relacionadas ao seu visto impediram, até o momento, que ele obtivesse o sinal verde da liga espanhola "La Liga" para atuar pelo time principal.

Bisiwu aproveita esse período para jogar pelo time reserva, e a expectativa é que ele apareça, na noite desta quarta-feira, contra o Rieux em uma partida amistosa que será realizada no estádio "Johan Cruyff", dentro de um plano que lhe concede minutos adicionais e o ajuda a se adaptar ao ambiente de competição.

Mas a presença do jogador no Barcelona Atlètic não significa que o clube planeja afastá-lo do time principal, muito pelo contrário, já que a diretoria do Barcelona entende que Bisiwu deve permanecer no ambiente do time principal, buscando integrá-lo o mais rápido possível.

De acordo com o que publicou o jornal Mundo Deportivo, o registro de Bisiwu no Barcelona Atlètic representa uma solução esportiva dentro da estrutura do clube, pois lhe permite disputar partidas oficiais e obter minutos quando não houver espaço suficiente para atuar pelo time principal.

Bisiwu havia chamado a atenção durante o período de preparação para a temporada, depois de marcar dois gols na vitória do Barcelona sobre o Basel por 4 a 2, além de ter participado do Troféu Joan Gamper contra o Al Ahly do Egito.

O Barcelona Atlètic segue com sua preparação para a temporada disputando seus jogos preparatórios, tendo disputado quatro confrontos até agora, nos quais conquistou uma vitória, um empate e duas derrotas nos pênaltis.

O time reserva começou sua trajetória com uma derrota para o Tona por 2 a 1, antes de empatar por 1 a 1 com o Girona (B), e depois conquistar sua única vitória sobre o L'Hospitalet por 2 a 1.

Na quarta partida, o Barcelona Atlètic empatou sem gols com o Vilanova, antes de perder nos pênaltis por 3 a 0 na Copa Cidade de Vilanova.