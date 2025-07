O novo plano de jogo para Cristiano Ronaldo no Al Nassr que pode atrapalhar busca pelo gol 1000

Clube saudita vai controlar a minutagem de CR7 para preservá-lo fisicamente ao longo da próxima temporada

O QUE ACONTECEU?

Cristiano Ronaldo, que está com 40 anos, vai ter sua carga de jogos controlada com mais cuidado a partir de agora. Na temporada 2024/25, ele jogou 41 das 50 partidas do Al Nassr, mas a expectativa é que seja poupado com mais frequência no futuro.

O CONTEXTO

A informação é do jornalista saudita Falah Al Qahtani. Segundo ele, o novo técnico do Al Nassr, Jorge Jesus, já conversou com Cristiano Ronaldo e os dois concordaram: o craque português não será forçado a jogar tudo, com o foco em mantê-lo em forma.

VOCÊ SABIA?

Ronaldo também sonha em jogar mais uma Copa do Mundo, a de 2026. Por isso, o Al Nassr pretende controlar melhor o tempo dele em campo e até poupá-lo de jogos menos importantes, tanto em partidas quanto nos treinos.

SAIBA MAIS

Mesmo com ótimo preparo físico, CR7 sabe que o tempo passa para todo mundo. O clube quer deixá-lo inteiro para os momentos decisivos da temporada — e o próprio jogador ainda quer conquistar mais títulos no futebol saudita.

O QUE VEM POR AÍ PARA CRISTIANO RONALDO?

CR7 já venceu duas Chuteiras de Ouro seguidas no Campeonato Saudita e está focado em alcançar uma marca histórica: mil gols na carreira. Ele renovou com o Al Nassr por mais dois anos — ou seja, vai seguir jogando até, pelo menos, os 42 anos.