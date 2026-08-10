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Deco Hansi FlickGetty
Hussein Hamdy

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Plano B: Barcelona volta a mirar antigo alvo no ataque

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Em antecipação ao fracasso do negócio envolvendo Álvarez

O Barcelona coloca o atacante argentino Julián Álvarez (26 anos) como alvo principal para reforçar seu setor ofensivo, apesar de as negociações com o Atlético de Madrid não parecerem fáceis.

Segundo o jornal espanhol Mundo Deportivo, o clube catalão considera Álvarez a opção ideal para comandar o ataque nos próximos anos, mas a situação contratual do jogador e as exigências financeiras do Atlético de Madrid obrigam o Barcelona a estudar diferentes cenários. Nesse contexto, Lautaro Martínez (28 anos) surge como uma forte alternativa que agrada a Deco e ao treinador Hansi Flick.

O atacante da Inter representa o plano alternativo adotado pelo clube catalão caso não seja possível concretizar a contratação de Álvarez.

Lautaro não é um nome estranho ao Barcelona, já que o atacante argentino já esteve no radar do clube no passado, e seu nome apareceu repetidamente entre os planos do Barça.

O estilo do atacante argentino se ajusta às necessidades do time catalão, por ser um jogador capaz de fazer a ligação entre os setores e participar da construção das jogadas, além de oferecer forte presença e eficiência na finalização dentro da área.

A diretoria do Barcelona, e o treinador Hansi Flick em particular, considera a contratação de um atacante de primeira linha uma prioridade máxima para o time, já que Julián Álvarez segue liderando a lista de opções até hoje.

Lautaro Martínez permanece como uma opção de altas garantias diante dos obstáculos que podem atrapalhar a contratação do atacante do Atlético de Madrid. Com base nisso, o Barcelona segue trabalhando com múltiplos cenários à medida que o mercado de transferências avança, na esperança de concretizar a contratação do novo comandante de seu ataque.

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