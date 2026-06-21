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Hussein Hamdy

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Planes: A contratação de Pedri superou as expectativas no Barcelona

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Ramón Planes, ex-diretor esportivo do Barcelona, afirmou que o clube catalão conseguiu fechar a contratação de Pedri em tempo recorde, ressaltando que essa operação desmentiu todas as teorias baseadas em big data.

O atual diretor executivo do Al-Ittihad, da Arábia Saudita, explicou como foram os bastidores da negociação, afirmando que a diretoria precisava agir rapidamente para fechar o negócio antes da estreia do meio-campista na Segunda Divisão espanhola.

Planes revelou, em entrevista concedida à rádio espanhola “Cope”, que o Barcelona voltou sua atenção para o jogador das Canárias quando ele ainda era um jovem jogador nas fileiras do Las Palmas, afirmando: “Quebramos todas as teorias baseadas em big data, já que o impacto técnico do jogador superou qualquer modelo de previsão digital”.

Planes explicou que a decisão final de contratar Pedri foi tomada após observar o jogador em uma partida entre o Betis e o Las Palmas, realizada em homenagem ao jogador Rubén Castro.

 Planes admitiu: “Havia outros grandes clubes espanhóis que possuíam informações sobre Pedri. Achamos que, se ele começasse a jogar na segunda divisão, chegaríamos tarde demais. A decisão precisava ser tomada antes de ele estrear em competições oficiais”, ressaltando que a negociação foi fechada em apenas uma semana.

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Planis considera que Pedri deve atuar em uma posição que lhe garanta a posse contínua da bola e a capacidade de influenciar no último terço do campo, afirmando: “Ele deve jogar na posição de controle de bola e criação de jogadas, mas próximo à grande área, especificamente na posição do número 8”.

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