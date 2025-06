Chelsea x Los Angeles FC: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa do Mundo de Clubes da Fifa 2025

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (16), no Mercedes-Benz Stadium; confira a transmissão e outras informações do jogo

Chelsea e Los Angeles FC se enfrentam nesta segunda-feira (16), às 16h (de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Geórgia, pela primeira rodada do grupo D do Mundial de Clubes da Fifa 2025. O DAZN transmite esse e os demais jogos do torneio de graça ( clique aqui para assistir ). Ou veja a programação completa aqui .

Como assistir Chelsea x Los Angeles FC

Notícias e prováveis escalações

Atual campeão da Liga Conferência, o Chelsea assegurou a classificação para o Mundial de Clubes graças à conquista da Liga dos Campeões da UEFA na temporada 2020/21. Os Blues encerraram a campanha com uma sequência impressionante: oito vitórias nos últimos nove jogos disputados.

No Mundial de Clubes de 2021/22, o clube inglês sagrou-se campeão ao vencer o Palmeiras na prorrogação. No entanto, a equipe já havia amargado um vice-campeonato em 2012, ao ser derrotada pelo Corinthians na final.

Por outro lado, o Los Angeles FC herdou a classificação após a exclusão do León, do México, campeão da Liga dos Campeões da CONCACAF de 2023, por violações às regras da FIFA. O LAFC venceu o Club América por 2 a 1 e conquistou a vaga no torneio.

Além de Chelsea e Los Angeles FC, Flamengo e Espérance completam o Grupo D. Na próxima rodada, os Blues enfrentam o Rubro-Negro no dia 20.

Chelsea: Sanchez; James, Adarabioyo, Colwill, Cucurella; Enzo Fernández, Caicedo, Madueke, Cole Palmer; Neto e Delap.

Los Angeles FC: Lloris; Palencia, Long, Segura, Hollingshead; Delgado, Igor Jesus, Tilman, Yeboah; Ordaz e Bouanga.

Desfalques

Chelsea

Wesley Fofana e Omari Kellyman estão lesionados.

Los Angeles FC

Cengiz Ünder, Lorenzo Dellavalle e Odin Holm estão machucados.

Que horas começa Chelsea x Los Angeles FC

Retrospecto Recente

Classificação