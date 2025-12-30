+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Africa Cup of Nations
team-logoTanzânia
Prince Moulay Abdellah Olympic Annex Stadium
team-logoTunísia
Mounique Vilela

Tanzânia x Tunísia: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa Africana de Nações 2025

Seleções se enfrentam nesta terça-feira (30), no Stade Prince Moulay Abdellah; confira a transmissão e outras informações do jogo

Tanzânia e Tunísia se enfrentam nesta terça-feira (30), às 13h (de Brasília), no Stade Prince Moulay Abdellah, no Marrocos, pela última rodada da Copa Africana de Nações 2025. Até o momento, a partida não tem transmissão confirmada (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Em busca da classificação para as oitavas de final da Copa Africana de Nações, a Tunísia volta a campo precisando vencer para avançar sem depender de resultados. No momento, a seleção ocupa a vice-liderança do Grupo C, com três pontos. Na estreia, venceu a Uganda por 3 a 1 e, na sequência, perdeu para a Nigéria por 3 a 2.

Por outro lado, a Tanzânia ainda não venceu na Copa Africana de Nações. Em terceiro lugar, com um ponto, a equipe foi derrotada pela Nigéria por 2 a 1 e empatou com Uganda por 1 a 1 e agora busca a primeira vitória para seguir com chances de classificação.

Tanzânia: Zuberi Foba Masudi; Haji Mnoga, Bakari Mwamnyeto, Ibrahim Hamad e Mohamed Hussein; Tarryn Allarakhia, Novatus Miroshi, Feisal Salum, Alphonce Msanga e Simon Msuva; Kelvin John.

Tunísia: Aymen Dahmen; Yan Valery, Dylan Bronn, Montassar Talbi e Ali Abdi; Ferjani Sassi, Aníbal Mejbri e Ellyes Skhiri; Elias Achouri, Hazem Mastouri e Sebastian Tounekti.

Desfalques

Tanzânia

Sem desfalques confirmados.

Tunísia

Não há desfalques confirmados. 

Quando é?

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

