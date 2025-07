Equipes se enfrentam nesta terça-feira (22), na Ligga Arena; confira a transmissão e outras informações do jogo

Athletico-PR e Ferroviária se enfrentam nesta terça-feira (22), às 20h (de Brasília), na Ligga Arena, em Curitiba, pela 18ª rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming (veja a programação completa aqui).

Notícias e prováveis escalações

Sem vencer há duas rodadas na Série B, o Athletico-PR volta a campo pressionado por uma vitória para retomar o caminho da recuperação. Fora da zona de classificação para a Série A, o Furacão ocupa a nona posição, com 23 pontos e aproveitamento de 45%.

Por outro lado, a Ferroviária abre a zona de rebaixamento, com 18 pontos, e também busca a reabilitação após derrotas para o Athletic e o Criciúma, ambos por 2 a 1, além do revés diante do Vila Nova por 3 a 1.

Athletico-PR: Mycael, Kauã Moraes, Belezi, Léo, Derik, Felipinho, Raul, Patrick, Zapelli, Mendoza, Alan Kardec.

Ferroviária: Dênis Júnior, Lucas Rodrigues, Maycon, Alves, Kevin, Netinho, Ian Luccas, Thiago Lopes, Thayllon, Juninho, Ronaldo Silva.

Desfalques

Athletico-PR

Sem desfalques confirmados.

Ferroviária

Carlão cumprirá suspensão.

Quando é?

Data: terça-feira, 22 de julho de 2025

terça-feira, 22 de julho de 2025 Horário: 20h (de Brasília)

20h (de Brasília) Local: Ligga Arena - Curitiba, PR

