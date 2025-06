Coritiba x Cuiabá: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série B 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (22), no Estádio Couto Pereira; confira a transmissão e outras informações do jogo

Coritiba e Cuiabá se enfrentam neste domingo (22), às 16h (de Brasília), no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela 13ª rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming (confira a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Sem perder há cinco jogos, mas com dois empates consecutivos, o Coritiba é o quarto colocado, com 21 pontos. Para o confronto, o técnico Mozart terá o retorno de Zeca, que estava suspenso. Bruno Melo, com dores musculares, é tratado como dúvida.

Por outro lado, o Cuiabá, em quinto lugar, também com 21 pontos, vem de derrota para o Novorizontino por 3 a 0 após uma sequência de três vitórias seguidas na Série B.

"Sabemos que o Coritiba é um adversário direto e muito bem dentro de casa, como o Novorizontino. Respeitamos eles e vamos trabalhar forte para poder somar pontos que seja um empate ou uma vitória porque podemos até ultrapassá-los na tabela", afirmou Juan Christian.

Coritiba: Pedro Morisco; Alex Silva, Jacy, Maicon e Zeca; Machado, Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier, Dellatorre e Iury Castilho.

Cuiabá: Mateus Pasinato; Mateusinho, Guilherme Mariano, Alan Empereur e Léo Ataíde; Patrick De Lucca, Lucas Mineiro e Max; Juan Christian, Derik Lacerda e Edu.

Desfalque

Coritiba

Sem desfalques confirmados.

Cuiabá

Denilson e Alisson Safira estão suspensos.

Que horas começa Coritiba x Cuiabá

Retrospecto Recente

Histórico de Confrontos Diretos

Classificação