Africa Cup of Nations
team-logoEgito
Stade Adrar
team-logoCosta do Marfim
Egito x Costa do Marfim: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das quartas de final da Copa Africana de Nações 2026

Seleções se enfrentam nesta sexta-feira (9), no Grande Estádio de Agadir; confira a transmissão e outras informações do jogo

Egito e Costa do Marfim se enfrentam nesta segunda-feira (5), às 13h (de Brasília), no Estádio de Agadir, no Marrocos, pelas oitavas de final da Copa Africana de Nações 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Band na TV aberta, do BandSports, Band.com.br e do Esporte na Band, no Youtube, além do Bandplay via streaming (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Maior vencedor da Copa Africana de Nações, com sete títulos, o Egito garantiu vaga nas quartas de final após eliminar o Benin por 3 a 1 nas oitavas. Na fase de grupos, a seleção egípcia terminou na liderança do Grupo B, com vitórias sobre o Zimbábue por 2 a 1 e a África do Sul por 1 a 0, além de um empate sem gols com Angola.

Do outro lado, a Costa do Marfim, atual campeã da Copa Africana de Nações, também avançou às quartas de final com campanha sólida. A seleção marfinense liderou o Grupo F, após vencer Moçambique por 1 a 0 e Gabão por 3 a 2, além de empatar por 1 a 1 com Camarões. Nas oitavas de final, confirmou o bom momento ao eliminar o Burkina Faso por 3 a 0. 

Egito: El Shenawy; Hany, Ibrahim, Rabia, Ashour; Attia, Fathy, Adel; Salah, Marmoush, Trezeguet .

Costa do Marfim: Fofana; Doue, Kossounou, Ndicka, Konan; Kessie, Sangare, S. Fofana; Diallo, Guessand, Diomande.

Africa Cup of Nations
Egito crest
Egito
EGY
Costa do Marfim crest
Costa do Marfim
CDM

Desfalques

Egito

Mohamed Hamdi está lesionado.

Costa do Marfim

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

crest
Africa Cup of Nations - Final Stage
Stade Adrar

Retrospecto recente

EGY
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
8/3
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

CDM
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
10/3
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

Últimos confrontos diretos

EGY

Outros

CDM

3

Vitórias

1

Empate

1

6

Gols feitos

5
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

Classificação

