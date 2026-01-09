Egito x Costa do Marfim: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das quartas de final da Copa Africana de Nações 2026

Egito e Costa do Marfim se enfrentam nesta segunda-feira (5), às 13h (de Brasília), no Estádio de Agadir, no Marrocos, pelas oitavas de final da Copa Africana de Nações 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Band na TV aberta, do BandSports, Band.com.br e do Esporte na Band, no Youtube, além do Bandplay via streaming (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Maior vencedor da Copa Africana de Nações, com sete títulos, o Egito garantiu vaga nas quartas de final após eliminar o Benin por 3 a 1 nas oitavas. Na fase de grupos, a seleção egípcia terminou na liderança do Grupo B, com vitórias sobre o Zimbábue por 2 a 1 e a África do Sul por 1 a 0, além de um empate sem gols com Angola.

Do outro lado, a Costa do Marfim, atual campeã da Copa Africana de Nações, também avançou às quartas de final com campanha sólida. A seleção marfinense liderou o Grupo F, após vencer Moçambique por 1 a 0 e Gabão por 3 a 2, além de empatar por 1 a 1 com Camarões. Nas oitavas de final, confirmou o bom momento ao eliminar o Burkina Faso por 3 a 0.

Egito: El Shenawy; Hany, Ibrahim, Rabia, Ashour; Attia, Fathy, Adel; Salah, Marmoush, Trezeguet .

Costa do Marfim: Fofana; Doue, Kossounou, Ndicka, Konan; Kessie, Sangare, S. Fofana; Diallo, Guessand, Diomande.

Desfalques

Egito

Mohamed Hamdi está lesionado.

Costa do Marfim

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Africa Cup of Nations - Final Stage Stade Adrar

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Classificação

