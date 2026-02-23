Botafogo x Nacional Potosí: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da segunda fase da Pré-Libertadores 2026

Botafogo e Nacional Potosí se enfrentam nesta quarta-feira (25), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta da segunda fase da Pré-Libertadores 2026. A partida acontece no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.
Aqui, a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como assistir, incluindo canal de TV, detalhes de streaming e mais.
Onde assistir Nacional Potosí x Botafogo ao vivo
O jogo será transmitido pela ESPN, na TV fechada, pelo Disney+, via streaming, além do canal ge tv, no YouTube.
Notícias e prováveis escalações
Após vencer o Boavista por 2 a 0 no primeiro jogo da semifinal da Taça Rio, o Botafogo volta o foco para a Libertadores. Derrotado por 1 a 0 na partida de ida, o Alvinegro precisa vencer por dois gols de diferença para garantir a classificação direta. Em caso de triunfo por apenas um gol, a vaga será definida nas cobranças de pênaltis.
A equipe comandada por Martín Anselmi assegurou presença na fase preliminar do torneio continental após terminar o Brasileirão na sexta colocação, resultado que garantiu ao clube a oportunidade de disputar uma vaga na fase de grupos.
Para o confronto decisivo, o técnico deve escalar o que tem de melhor à disposição, já que preservou os principais jogadores no compromisso pelo Estadual visando justamente a partida diante dos bolivianos.
Do outro lado, o Nacional Potosí chega com a vantagem do empate para avançar à terceira fase da competição, apostando no resultado construído na altitude para seguir vivo na Libertadores.
Botafogo: Léo Linck; Newton (Ythallo), Bastos, Alexander Barboza; Vitinho, Barrera, Wallace Davi, Montoro, Alex Telles; Artur, Matheus Martins. Técnico: Martín Anselmi.
Nacinal Potosí: Galindo; Baldomar, Restrepo, Demiquel e Torrico; Solís, Otormín, Azogue, Nuñez; Álvarez e Villalba.
Desfalques
Botafogo
Não há desfalques confirmados.
Nacional Potosí
Sem desfalques confirmados.
Que horas começa Botafogo x Nacional Potosí
Retrospecto recente
Últimos confrontos diretos
