Palmeiras x Al Ahly: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa do Mundo de Clubes da Fifa 2025

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (19), no MetLife Stadium; confira a transmissão e outras informações do jogo

Palmeiras e Al Ahly se enfrentam nesta quinta-feira (19), às 13h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pela segunda rodada do grupo A do Mundial de Clubes da Fifa 2025. O DAZN transmite esse e os demais jogos do torneio de graça ( clique aqui para assistir ). Ou veja a programação completa aqui .

Notícias e prováveis escalações

Após estrear com um empate sem gols contra o Porto, o Palmeiras volta a campo em busca da primeira vitória na Copa do Mundo de Clubes. Com os resultados da rodada de abertura, todos os times do Grupo A somam um ponto, sendo diferenciados apenas pelos critérios de desempate. O Verdão ocupa atualmente a terceira posição. Apenas os dois primeiros colocados avançam às oitavas de final.

Por sua vez, o Al Ahly também empatou por 0 a 0 com o Inter Miami na estreia. Representando o Egito no torneio, a equipe garantiu sua vaga ao conquistar três das últimas quatro edições da Liga dos Campeões da África (2020/21, 2022/23 e 2023/24.

Na última rodada, o Al Ahly enfrenta o Porto, no dia 23, enquanto o Palmeiras terá pela frente o Inter Miami.

Palmeiras: Weverton; Giay, Gustavo Gómez e Murilo; Felipe Anderson, Aníbal Moreno, Richard Ríos e Piquerez; Estêvão, Mauricio e Vitor Roque (Flaco López).

Al Ahly: Moha El-Shenawy; Mohamed Hany, Mostafa Al Aash, Yasser Ibrahim, Ahmed Koka; Marwan Attia, Amr Al-Soleya, Taher Mohamed, Emam Ashour; Achraf Bencharki, Wessam Abou.

Desfalques

Palmeiras

Sem desfalques confirmados.

Al Ahly

Emam Ashour e Wessam Abou seguem como desfalques.

Que horas começa Palmeiras x Al Ahly

Mundial de Clubes - Grupo A MetLife Stadium, New Jersey

Retrospecto Recente

Histórico de Confrontos Diretos

Em dois jogos disputados entre as equipes, o Palmeiras registra uma vitória e um empate. No último encontro válido pela semifinal do Mundial de Clubes de 2021, o Verdão venceu por 2 a 0.

SEP Outros AHL 1 0 Empate 1 Palmeiras 2 - 0 Al Ahly

Al Ahly 0 - 0 Palmeiras 2 Gols feitos 0 Jogos com mais de 2.5 gols 0/2 Ambos os times marcam 0/2

