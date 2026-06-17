Piqué zomba de Mourinho... e responde à “traição” de Cocorela

Gerard Piqué, ex-zagueiro do Barcelona, fez declarações sobre alguns assuntos relacionados ao rival Real Madrid, especialmente no que diz respeito às novas contratações.

Gerard Piqué não conseguiu se conter durante um evento promocional em Madri e comentou sobre o retorno de José Mourinho ao Real Madrid e a contratação de Cocorela, ex-jogador do Barcelona.

Segundo o jornal “AS”, ele disse: “É o técnico ideal para dar um show e parar de falar de futebol”.

Ele acrescentou que gostaria que Álvaro Arbeloa tivesse ficado até que o clube “tivesse títulos da Liga dos Campeões em seu palmarés”.

O jogador do Barcelona continuou: “Durante a temporada, desejei a ele toda a sorte do mundo, mas não que ganhasse títulos”.

Quanto ao seu ex-companheiro Marc Cucurella e sua transferência para o Real Madrid, Piqué negou veementemente os rumores de que teria criticado o lateral da seleção nacional após essa mudança, dizendo: “Não critiquei o jogador. Desejo a ele uma carreira fantástica no futebol; ele é um bom jogador, apesar de ter se transferido para o Real Madrid. O fato de eu, pessoalmente, desejar que ele tenha sucesso não significa necessariamente que ele não venha a conquistar nenhum título”. Piqué acrescentou que “não se importa” com o anúncio da contratação de um jogador durante a Copa do Mundo, apesar das críticas que sugerem que isso poderia abalar a estabilidade do elenco da seleção espanhola.

Piqué manteve silêncio sobre os rumores da contratação de Julián Álvarez pelo Barcelona, confirmando que o clube contratou Anthony Gordon, do Newcastle.

E acrescentou, com um tom de reclamação: “Isso é assunto do Deco e do diretor esportivo. O Real Madrid se intromete em todas as negociações”.