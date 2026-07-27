Piqué gera polémica sobre as contratações do Real Madrid e revela outra faceta da vida de Yamal

O antigo capitão do Barcelona, Gerard Piqué, reacendeu a polémica com uma nova comparação com o rival tradicional, o Real Madrid, à luz das mudanças que ambos os clubes têm registado antes do arranque das competições da nova temporada 2026-27.

As declarações do antigo defesa do Barcelona surgiram durante uma entrevista ao jornal Sport, à margem da sua presença na terceira edição do Mundial de Clubes, no âmbito da competição "Kings League", na cidade de Milão.

Piqué considera que o Barcelona continua a ser superior ao Real Madrid antes do início da nova temporada, apesar das contratações feitas pelos merengues neste verão, afirmando: "Acho que o Barcelona, ainda hoje, continua a ser superior".

E explicou: "Acho que ganhar os dois últimos títulos da liga dá-te um estatuto e uma confiança para começar a temporada como o candidato mais forte". Ressalvou, porém: "Mas depois disso tens de o provar".

Piqué sublinhou que a continuidade de Hansi Flick para uma terceira temporada representa um dos mais importantes elementos de força do Barcelona, explicando: "A equipa e os jogadores tornaram-se mais entrosados com este projeto. A continuidade de Flick para uma terceira temporada, a par da total assimilação da sua filosofia e do seu estilo de jogo por parte dos jogadores, dá ao Barcelona uma vantagem no arranque da temporada".

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Lamine Yamal: de adepto a presidente de clube

Piqué abordou a participação de Lamine Yamal no projeto da Kings League, explicando que a estrela do Barcelona passou por diferentes fases dentro da competição desde o seu início.

E disse: "A presença dele connosco é algo fantástico. Começou como adepto da competição quando tinha catorze ou quinze anos, quando lançámos o projeto, depois juntou-se mais tarde, depois de ter uma equipa, e agora passou a ter um clube que participa no Mundial de Clubes".

Referiu que Yamal se tornou mais integrado na competição com o passar do tempo, acrescentando: "Envolveu-se de forma considerável. Como viram, assiste aos jogos e marca grandes penalidades. Esta evolução foi gradual, e é algo extremamente positivo".

O presidente da competição Kings League elogiou o ambiente que acompanhou as competições na cidade de Milão, garantindo que os adeptos italianos vivem a competição com enorme paixão, referindo: "É algo louco".

Piqué citou o apoio de que gozam as equipas italianas participantes, como os Underdogs e a equipa presidida pelo criador de conteúdos Blur, acrescentando: "Estão muito entusiasmados com o modelo da Kings League".

Concluiu as suas declarações apontando que a equipa "La Capital CF", presidida por Yamal, vai enfrentar uma concorrência difícil na competição, dizendo: "A tarefa deles será difícil, porque a concorrência tornou-se mais feroz".

A "Kings League" é uma competição de futebol de entretenimento fundada por Gerard Piqué em 2022, em parceria com o criador de conteúdos espanhol Ibai Llanos, assente em regras inovadoras e jogos curtos, e na qual participam clubes presididos ou detidos por estrelas do futebol, criadores de conteúdos e celebridades.

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