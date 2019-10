Pikachu dá vitória ao Vasco sobre o Fortaleza; veja

O lateral-direito converteu pênalti para garantir um importante triunfo no Brasileirão

O recebeu o em São Januário, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, e venceu por 1 a 0.

Yago Pikachu fez o único gol, ao converter pênalti sofrido pelo zagueiro Leandro Castán.

Yago Pikachu marca o 98° gol da carreira (o 25° de pênalti): 1x0 Fortaleza pic.twitter.com/PdDt0Uma4M — Goleada Info (@goleada_info) October 13, 2019

Com o resultado, o Gigante da Colina ganhou duas posições e, com 31 pontos, hoje é o 12º. O Fortaleza, com 28 pontos, hoje é o 15º.