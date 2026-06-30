Pierre van Hooijdonk furioso com três holandeses: “Isso me dá náuseas”

O analista daNOS, Pierre van Hooijdonk, assistiu com horror à derrota da seleção holandesa na disputa de pênaltis contra o Marrocos. Justin Kluivert, Quinten Timber e Crysencio Summerville erraram os pênaltis, o que levou à eliminação da Oranje da Copa do Mundo.
Mais uma vez, a Holanda perdeu uma disputa de pênaltis em uma fase final de torneio. Van Hooijdonk e Ibrahim Afellay estão extremamente críticos em relação aos cobradores de pênaltis.
Kluivert viu sua cobrança acertar a trave, enquanto Timber chutou dramaticamente para fora. O pênalti de Summerville foi defendido por Yassine Bounou.
Segundo Afellay, esses jogadores da Seleção Holandesa não conseguem lidar com a pressão ao cobrar um pênalti. Van Hooijdonk tem uma opinião diferente. “Não dá para treinar para lidar com a pressão, mas temos um técnico que, durante sua carreira como jogador, cobrou 1.423 pênaltis. Ele converteu todos eles, sem fazer nada de estranho.”
“Colocar a bola no chão, dar a corrida e chutar. Eu esperaria que aquele técnico tivesse dito: ‘Rapazes, quem for cobrar um pênalti pode errar. Mas de uma única maneira: dar uma corrida normal e chutar’. Todas essas coisas idiotas, me dão tanta náusea...”
Segundo Afellay, o Marrocos é o vencedor merecido. “Vamos ser sinceros: já é um milagre a Holanda ter chegado aos pênaltis.”
Van Hooijdonk concorda com isso. “O Marrocos foi duas classes melhor. Antes do jogo, achamos que eram boas ideias, mas quando você vê que, na verdade, não funcionam, precisa pensar em outra coisa.”
“O Marrocos tem um bom time, mas não é a França. Eles entraram em campo como se fossem enfrentar a França”, lamenta o ex-especialista em pênaltis.