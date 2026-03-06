PGA Tour 2026: programação da PGA e como assistir

Se você é fã de golfe nos Estados Unidos, não há tempo a perder, pois não falta muito para a 111ª temporada do PGA Tour começar com o Sony Open no ensolarado Havaí. Acompanhar o calendário e os resultados do PGA Tour é essencial para os entusiastas do golfe que desejam ficar à frente da concorrência, e nós da GOAL temos tudo o que você precisa.

Os últimos dois anos foram marcados por Scottie Scheffler, que terminou a temporada de 2025 com seis vitórias no PGA Tour, incluindo o Masters, o The Players, o The Tour Championship e outros quatro eventos importantes. Ele também conquistou o ouro nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, encerrando um ano estelar.

A temporada será praticamente a mesma este ano, com a parte principal da copa até os playoffs e terminando com o Tour Championship em agosto. A GOAL traz para você um resumo completo do que está por vir no maior e mais prestigiado torneio de golfe do mundo no próximo ano e como você pode assistir e transmitir toda a ação.

Calendário do PGA Tour 2026

Data Evento Vencedor 15-18 de janeiro Sony Open Hawaii Chris Gotteruo 22-25 de janeiro The American Express Scottie Scheffler 29 de janeiro - 1º de fevereiro Farmers Insurance Open Justin Rose 5 a 8 de fevereiro WM Phoenix Open Chris Gotterup 12-15 de fevereiro AT&T Pebble Beach Pro-Am Collin Morikawa 19-22 de fevereiro The Genesis Invitational Jacob Bridgeman 26 de fevereiro - 1º de março Cognizant Classical Nico Echsvarria 5 a 8 de março Arnold Palmer Invitational 5 a 8 de março Peurto Rico Open 12-15 de março The Players Championship 19-22 de março Campeonato Valspar 26-29 de março Texas Children's Houston Open 2-5 de março Valero Texas Open 9 a 12 de abril Torneio Masters 16-19 de abril RBC Heritage 23-26 de abril Zurich Classic de Nova Orleans 30 de abril a 3 de maio Cadillac Championship 7 a 10 de maio Campeonato Truist 7 a 10 de maio ONEFlight Myrtle Beach Classic 14 a 17 de maio Campeonato PGA 21 a 14 de maio The CJ Cup Byron Nelson 28 a 31 de maio Desafio Charles Schwab 4 a 7 de junho Torneio Memorial 11 a 14 de junho RBC Canadian Open 18-21 de junho US Open 25 a 28 de junho Campeonato Travelers 2 a 5 de julho John Deere Classic 9 a 12 de julho Genesis Scottish Open 9 a 12 de julho Campeonato ISCO 16 a 19 de julho The Open 16-19 de julho Campeonato Corales Puntacana 23-26 de julho 3M Open 30 de julho - 2 de agosto Rocket Classic 6 a 9 de agosto Campeonato Wyndham 13 a 16 de agosto FedEx St. Jude Championship 20 a 23 de agosto Campeonato BMW 27-30 de agosto Campeonato do Tour 24-27 de setembro Copa dos Presidentes

Quem ganhou mais torneios do PGA Tour?

Tiger Woods e Sam Snead estão empatados com 82 vitórias no topo da lista de honra de todos os tempos do PGA Tour. O fijiano Vijay Singh é o jogador não americano mais condecorado, com 34 vitórias no Tour. Rory McIlroy, da Irlanda do Norte, agora com 36 anos, é o jogador ativo mais jovem com mais de 25 vitórias no tour (26). A última dessas vitórias aconteceu no Wells Fargo Championship, em maio.

🇺🇸 Como assistir ao PGA Tour nos EUA

O PGA Tour será transmitido mais uma vez pelo Golf Channel, NBC, ESPN e CBS nos EUA. A grande maioria dos torneios será transmitida ao vivo pelo Golf Channel, embora a ESPN e a CBS transmitam o Masters e o PGA Championship, e a USA Network e a NBC transmitam o US Open e o Open Championship.

Um ótimo serviço de streaming que permite assistir a toda a temporada do PGA Tour ao vivo é o FuboTV. O Fubo oferece vários planos de assinatura, incluindo o novo “Fubo Sports”, que custa US$ 45,99 no primeiro mês e US$55,99 nos meses seguintes. É simplificado e focado em esportes, com mais de 28 canais, incluindo o Tennis Channel, ESPN Unlimited, ESPN2, ESPNews, ESPNU, NFL Network e redes locais como ABC, CBS e Fox. Outros planos da Fubo incluem o pacote básico “Pro” (cerca de US$ 85/mês), o pacote superior “Elite” (cerca de US$ 95/mês) e também há um pacote “Latino”, que oferece canais de esportes e entretenimento em espanhol. A Fubo oferece um teste gratuito de 7 dias para novos assinantes em todos os seus planos.

🇬🇧 Como assistir ao PGA Tour no Reino Unido

No Reino Unido, você poderá assistir a todos os eventos do PGA Tour ao vivo e com exclusividade na Sky Sports. Se você já é cliente da Sky, pode adicionar a Sky Sports online ou através do aplicativo My Sky a qualquer momento. Os pacotes custam a partir de £ 20 por mês com o Sky Stream. O Sky Sports+ está incluído sem custo adicional, permitindo ao espectador assistir a muitos mais eventos ao vivo em uma variedade de esportes. O aplicativo Sky Sports permite que os assinantes baixem e assistam a esportes ao vivo em qualquer lugar e está disponível para iPhone, iPad e Android.

A NOW TV oferece uma variedade de assinaturas para os ávidos espectadores de esportes, incluindo a “Sports Day Membership”, que permite acesso a todos os 12 canais da Sky Sports por 24 horas por £ 14,99. A “Fully Flexible Sports Month Membership” da NOW oferece novamente acesso ilimitado ao Sky Sports, mas por 30 dias. O custo é de £ 29,99 por mês e é renovado automaticamente, a menos que seja cancelado antes do final do mês.

🛜 Assista ao PGA Tour de qualquer lugar com uma VPN

Se a cobertura do PGA Tour não estiver disponível na sua região ou se você estiver viajando, você pode usar uma VPN para acompanhar a ação de onde quer que esteja. Uma VPN cria uma conexão segura que permite contornar restrições geográficas e acessar seus serviços de streaming favoritos de qualquer lugar.

Recomendamos a ExpressVPN se você não tiver certeza de qual VPN escolher, mas você também pode conferir nosso guia detalhado sobre VPNs para determinar qual é a melhor para você.