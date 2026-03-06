PGA Tour 2026: programação da PGA e como assistir

Se você é fã de golfe nos Estados Unidos, não há tempo a perder, pois não falta muito para a 111ª temporada do PGA Tour começar com o Sony Open no ensolarado Havaí. Acompanhar o calendário e os resultados do PGA Tour é essencial para os entusiastas do golfe que desejam ficar à frente da concorrência, e nós da GOAL temos tudo o que você precisa.
Os últimos dois anos foram marcados por Scottie Scheffler, que terminou a temporada de 2025 com seis vitórias no PGA Tour, incluindo o Masters, o The Players, o The Tour Championship e outros quatro eventos importantes. Ele também conquistou o ouro nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, encerrando um ano estelar.
A temporada será praticamente a mesma este ano, com a parte principal da copa até os playoffs e terminando com o Tour Championship em agosto. A GOAL traz para você um resumo completo do que está por vir no maior e mais prestigiado torneio de golfe do mundo no próximo ano e como você pode assistir e transmitir toda a ação.
Calendário do PGA Tour 2026
|Data
|Evento
|Vencedor
|15-18 de janeiro
|Sony Open Hawaii
|Chris Gotteruo
|22-25 de janeiro
|The American Express
|Scottie Scheffler
|29 de janeiro - 1º de fevereiro
|Farmers Insurance Open
|Justin Rose
|5 a 8 de fevereiro
|WM Phoenix Open
|Chris Gotterup
|12-15 de fevereiro
|AT&T Pebble Beach Pro-Am
|Collin Morikawa
|19-22 de fevereiro
|The Genesis Invitational
|Jacob Bridgeman
|26 de fevereiro - 1º de março
|Cognizant Classical
|Nico Echsvarria
|5 a 8 de março
|Arnold Palmer Invitational
|5 a 8 de março
|Peurto Rico Open
|12-15 de março
|The Players Championship
|19-22 de março
|Campeonato Valspar
|26-29 de março
|Texas Children's Houston Open
|2-5 de março
|Valero Texas Open
|9 a 12 de abril
|Torneio Masters
|16-19 de abril
|RBC Heritage
|23-26 de abril
|Zurich Classic de Nova Orleans
|30 de abril a 3 de maio
|Cadillac Championship
|7 a 10 de maio
|Campeonato Truist
|7 a 10 de maio
|ONEFlight Myrtle Beach Classic
|14 a 17 de maio
|Campeonato PGA
|21 a 14 de maio
|The CJ Cup Byron Nelson
|28 a 31 de maio
|Desafio Charles Schwab
|4 a 7 de junho
|Torneio Memorial
|11 a 14 de junho
|RBC Canadian Open
|18-21 de junho
|US Open
|25 a 28 de junho
|Campeonato Travelers
|2 a 5 de julho
|John Deere Classic
|9 a 12 de julho
|Genesis Scottish Open
|9 a 12 de julho
|Campeonato ISCO
|16 a 19 de julho
|The Open
|16-19 de julho
|Campeonato Corales Puntacana
|23-26 de julho
|3M Open
|30 de julho - 2 de agosto
|Rocket Classic
|6 a 9 de agosto
|Campeonato Wyndham
|13 a 16 de agosto
|FedEx St. Jude Championship
|20 a 23 de agosto
|Campeonato BMW
|27-30 de agosto
|Campeonato do Tour
|24-27 de setembro
|Copa dos Presidentes
Quem ganhou mais torneios do PGA Tour?
Tiger Woods e Sam Snead estão empatados com 82 vitórias no topo da lista de honra de todos os tempos do PGA Tour. O fijiano Vijay Singh é o jogador não americano mais condecorado, com 34 vitórias no Tour. Rory McIlroy, da Irlanda do Norte, agora com 36 anos, é o jogador ativo mais jovem com mais de 25 vitórias no tour (26). A última dessas vitórias aconteceu no Wells Fargo Championship, em maio.
🇺🇸 Como assistir ao PGA Tour nos EUA
O PGA Tour será transmitido mais uma vez pelo Golf Channel, NBC, ESPN e CBS nos EUA. A grande maioria dos torneios será transmitida ao vivo pelo Golf Channel, embora a ESPN e a CBS transmitam o Masters e o PGA Championship, e a USA Network e a NBC transmitam o US Open e o Open Championship.
Um ótimo serviço de streaming que permite assistir a toda a temporada do PGA Tour ao vivo é o FuboTV. O Fubo oferece vários planos de assinatura, incluindo o novo “Fubo Sports”, que custa US$ 45,99 no primeiro mês e US$55,99 nos meses seguintes. É simplificado e focado em esportes, com mais de 28 canais, incluindo o Tennis Channel, ESPN Unlimited, ESPN2, ESPNews, ESPNU, NFL Network e redes locais como ABC, CBS e Fox. Outros planos da Fubo incluem o pacote básico “Pro” (cerca de US$ 85/mês), o pacote superior “Elite” (cerca de US$ 95/mês) e também há um pacote “Latino”, que oferece canais de esportes e entretenimento em espanhol. A Fubo oferece um teste gratuito de 7 dias para novos assinantes em todos os seus planos.
🇬🇧 Como assistir ao PGA Tour no Reino Unido
No Reino Unido, você poderá assistir a todos os eventos do PGA Tour ao vivo e com exclusividade na Sky Sports. Se você já é cliente da Sky, pode adicionar a Sky Sports online ou através do aplicativo My Sky a qualquer momento. Os pacotes custam a partir de £ 20 por mês com o Sky Stream. O Sky Sports+ está incluído sem custo adicional, permitindo ao espectador assistir a muitos mais eventos ao vivo em uma variedade de esportes. O aplicativo Sky Sports permite que os assinantes baixem e assistam a esportes ao vivo em qualquer lugar e está disponível para iPhone, iPad e Android.
A NOW TV oferece uma variedade de assinaturas para os ávidos espectadores de esportes, incluindo a “Sports Day Membership”, que permite acesso a todos os 12 canais da Sky Sports por 24 horas por £ 14,99. A “Fully Flexible Sports Month Membership” da NOW oferece novamente acesso ilimitado ao Sky Sports, mas por 30 dias. O custo é de £ 29,99 por mês e é renovado automaticamente, a menos que seja cancelado antes do final do mês.
🛜 Assista ao PGA Tour de qualquer lugar com uma VPN
Se a cobertura do PGA Tour não estiver disponível na sua região ou se você estiver viajando, você pode usar uma VPN para acompanhar a ação de onde quer que esteja. Uma VPN cria uma conexão segura que permite contornar restrições geográficas e acessar seus serviços de streaming favoritos de qualquer lugar.
Recomendamos a ExpressVPN se você não tiver certeza de qual VPN escolher, mas você também pode conferir nosso guia detalhado sobre VPNs para determinar qual é a melhor para você.