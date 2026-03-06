Goal.com
Ao Vivo
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
PGA Golf Getty Images
Watch the PGA Tour on Fubo in US Watch the PGA Tour on Sky Sports in UK

Traduzido por

PGA Tour 2026: programação da PGA e como assistir

Confira todos os destaques do PGA Tour que estão por vir.

Se você é fã de golfe nos Estados Unidos, não há tempo a perder, pois não falta muito para a 111ª temporada do PGA Tour começar com o Sony Open no ensolarado Havaí. Acompanhar o calendário e os resultados do PGA Tour é essencial para os entusiastas do golfe que desejam ficar à frente da concorrência, e nós da GOAL temos tudo o que você precisa. 

O PGA Tour mostra incríveis talentos do golfe ao longo de seu extenso calendário, capturando o interesse de fãs de esportes em todos os lugares. Para os espectadores do Reino Unido que desejam aumentar seu envolvimento com a série de torneios, utilizar um código de bônus bet365 pode ser vantajoso. Esse código dá acesso a promoções especiais de apostas, permitindo que os fãs façam apostas estratégicas em vários torneios, adaptando-se de forma eficaz às mudanças constantes nas odds e na dinâmica dos torneios.

Assista ao PGA Golf na Fubo nos EUA. Inscreva-se agora

Os últimos dois anos foram marcados por Scottie Scheffler, que terminou a temporada de 2025 com seis vitórias no PGA Tour, incluindo o Masters, o The Players, o The Tour Championship e outros quatro eventos importantes. Ele também conquistou o ouro nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, encerrando um ano estelar. 

A temporada será praticamente a mesma este ano, com a parte principal da copa até os playoffs e terminando com o Tour Championship em agosto. A GOAL traz para você um resumo completo do que está por vir no maior e mais prestigiado torneio de golfe do mundo no próximo ano e como você pode assistir e transmitir toda a ação.

Calendário do PGA Tour 2026

DataEventoVencedor
15-18 de janeiro Sony Open Hawaii Chris Gotteruo 
22-25 de janeiro The American ExpressScottie Scheffler 
29 de janeiro - 1º de fevereiro Farmers Insurance Open Justin Rose
5 a 8 de fevereiro WM Phoenix Open Chris Gotterup 
12-15 de fevereiro AT&T Pebble Beach Pro-AmCollin Morikawa
19-22 de fevereiro The Genesis Invitational Jacob Bridgeman 
26 de fevereiro - 1º de marçoCognizant Classical Nico Echsvarria 
5 a 8 de marçoArnold Palmer Invitational 
5 a 8 de marçoPeurto Rico Open  
12-15 de março The Players Championship  
19-22 de marçoCampeonato Valspar  
26-29 de março Texas Children's Houston Open  
2-5 de março Valero Texas Open  
9 a 12 de abrilTorneio Masters  
16-19 de abrilRBC Heritage  
23-26 de abrilZurich Classic de Nova Orleans  
30 de abril a 3 de maio Cadillac Championship  
7 a 10 de maioCampeonato Truist  
7 a 10 de maioONEFlight Myrtle Beach Classic 
14 a 17 de maio Campeonato PGA  
21 a 14 de maio The CJ Cup Byron Nelson  
28 a 31 de maio Desafio Charles Schwab  
4 a 7 de junho Torneio Memorial  
11 a 14 de junhoRBC Canadian Open  
18-21 de junho US Open  
25 a 28 de junhoCampeonato Travelers  
2 a 5 de julho John Deere Classic  
9 a 12 de julho Genesis Scottish Open  
9 a 12 de julho Campeonato ISCO  
16 a 19 de julhoThe Open  
16-19 de julhoCampeonato Corales Puntacana  
23-26 de julho3M Open  
30 de julho - 2 de agostoRocket Classic  
6 a 9 de agostoCampeonato Wyndham  
13 a 16 de agostoFedEx St. Jude Championship  
20 a 23 de agosto Campeonato BMW  
27-30 de agostoCampeonato do Tour  
24-27 de setembroCopa dos Presidentes  

Quem ganhou mais torneios do PGA Tour?

Tiger Woods FedEx Cup Trophy 2027Getty Images

Tiger Woods e Sam Snead estão empatados com 82 vitórias no topo da lista de honra de todos os tempos do PGA Tour. O fijiano Vijay Singh é o jogador não americano mais condecorado, com 34 vitórias no Tour. Rory McIlroy, da Irlanda do Norte, agora com 36 anos, é o jogador ativo mais jovem com mais de 25 vitórias no tour (26). A última dessas vitórias aconteceu no Wells Fargo Championship, em maio.

🇺🇸 Como assistir ao PGA Tour nos EUA

O PGA Tour será transmitido mais uma vez pelo Golf Channel, NBC, ESPN e CBS nos EUA. A grande maioria dos torneios será transmitida ao vivo pelo Golf Channel, embora a ESPN e a CBS transmitam o Masters e o PGA Championship, e a USA Network e a NBC transmitam o US Open e o Open Championship.

Um ótimo serviço de streaming que permite assistir a toda a temporada do PGA Tour ao vivo é o FuboTV. O Fubo oferece vários planos de assinatura, incluindo o novo “Fubo Sports”, que custa US$ 45,99 no primeiro mês e US$55,99 nos meses seguintes. É simplificado e focado em esportes, com mais de 28 canais, incluindo o Tennis Channel, ESPN Unlimited, ESPN2, ESPNews, ESPNU, NFL Network e redes locais como ABC, CBS e Fox. Outros planos da Fubo incluem o pacote básico “Pro” (cerca de US$ 85/mês), o pacote superior “Elite” (cerca de US$ 95/mês) e também há um pacote “Latino”, que oferece canais de esportes e entretenimento em espanhol. A Fubo oferece um teste gratuito de 7 dias para novos assinantes em todos os seus planos.

Assista ao PGA Golf no Fubo nos EUA Inscreva-se agora

🇬🇧 Como assistir ao PGA Tour no Reino Unido

No Reino Unido, você poderá assistir a todos os eventos do PGA Tour ao vivo e com exclusividade na Sky Sports. Se você já é cliente da Sky, pode adicionar a Sky Sports online ou através do aplicativo My Sky a qualquer momento. Os pacotes custam a partir de £ 20 por mês com o Sky Stream. O Sky Sports+ está incluído sem custo adicional, permitindo ao espectador assistir a muitos mais eventos ao vivo em uma variedade de esportes. O aplicativo Sky Sports permite que os assinantes baixem e assistam a esportes ao vivo em qualquer lugar e está disponível para iPhone, iPad e Android.

A NOW TV oferece uma variedade de assinaturas para os ávidos espectadores de esportes, incluindo a “Sports Day Membership”, que permite acesso a todos os 12 canais da Sky Sports por 24 horas por £ 14,99. A “Fully Flexible Sports Month Membership” da NOW oferece novamente acesso ilimitado ao Sky Sports, mas por 30 dias. O custo é de £ 29,99 por mês e é renovado automaticamente, a menos que seja cancelado antes do final do mês.

Assista ao PGA Golf na Sky Sports no Reino Unido. Inscreva-se agora 

🛜 Assista ao PGA Tour de qualquer lugar com uma VPN

PGA Golf Tour 2024 Phoenix Tyson AlexanderGetty Images

Se a cobertura do PGA Tour não estiver disponível na sua região ou se você estiver viajando, você pode usar uma VPN para acompanhar a ação de onde quer que esteja. Uma VPN cria uma conexão segura que permite contornar restrições geográficas e acessar seus serviços de streaming favoritos de qualquer lugar.

Recomendamos a ExpressVPN se você não tiver certeza de qual VPN escolher, mas você também pode conferir nosso guia detalhado sobre VPNs para determinar qual é a melhor para você.

Assista ao vivo em qualquer lugar do mundo com aExpressVPNInscreva-se

0