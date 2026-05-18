Peter Bosz revela ter entrado em contato com Jordi Cruijff: “Ele me disse: ...”

Jordi Cruijff não convidou Peter Bosz para ser técnico do Ajax, como o próprio Bosz confirmou no programa Studio Voetbal, da NOS.

O apresentador Sjoerd van Ramshorst perguntou diretamente ao técnico do PSV se ele havia sido abordado por Cruijff. “Jordi Cruijff tentou sondar você discretamente nos últimos meses, perguntando se você ainda gostaria de pensar no assunto?” Bosz deu uma resposta clara em uma única palavra. “Não.”

“Ele me disse: ‘Não fiz isso de propósito, porque vejo que você está se dando bem no PSV’. Então, ele não fez isso.” Em vez disso, Bosz renovou por dois anos seu contrato com o PSV, onde comemorou este ano seu terceiro título.

Por um momento, também se falou em um mandato como técnico da seleção holandesa, mas isso vai ser complicado. A KNVB ainda não decidiu se vai continuar com o atual técnico, Ronald Koeman, após a Copa do Mundo. A federação quer primeiro avaliar o andamento e os resultados da fase final do torneio.

Bosz não espera que, caso seja abordado por Nigel de Jong após a Copa do Mundo, ele vá deixar seu cargo no PSV. “Não há acordos a respeito e isso não está nos planos, como se costuma dizer. Normalmente isso não acontece; estou muito feliz no PSV e não foi à toa que renovei por mais dois anos.”

O cargo de técnico da seleção seria, sim, o emprego dos sonhos para Bosz, responde ele afirmativamente a uma pergunta de Van der Vaart. “Parece-me algo muito especial”, afirma Bosz. Van der Vaart: “Nós nos conhecemos. Ele também gosta de aproveitar a vida. Como técnico da seleção, isso é possível. Porque você só precisa aparecer de vez em quando.”

Arno Vermeulen ainda se pergunta se Bosz teria agido de forma diferente caso a KNVB tivesse decidido, já numa fase anterior, dispensar Koeman após a Copa do Mundo, independentemente do resultado, e tivesse então entrado em contato com o técnico do PSV.

“Nesse caso, eu certamente teria pensado seriamente nisso”, responde Bosz, confirmando. “Mas tudo bem. Isso nunca foi discutido e a KNVB está no seu direito. Mas não posso ficar esperando por isso.”