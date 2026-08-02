As escalações de PSV e AZ para a Johan Cruijff Schaal estão definidas. Nos anfitriões de Eindhoven, chama especialmente a atenção o fato de Amir Bouhamdi (18) começar após sua forte pré-temporada. Do lado do time de Alkmaar, que entra em campo com cinco defensores, Kees Smit, Troy Parrott e Calvin Stengs começam no banco. A partida no Philips Stadion começa às 18h.

Matej Kovár está no gol do PSV, cuja defesa é formada por Kiliann Sildillia, Ryan Flamingo, Yarek Gasiorowski e Noah Fernández.

No meio-campo, Mauro Júnior terá de dar o controle. Joey Veerman e, principalmente, Sven Mijnans vão se ocupar mais da parte ofensiva.

No ataque, Bouhamdi, portanto, ganha a preferência sobre Ruben van Bommel, que vai sendo utilizado aos poucos após sua grave lesão no joelho. Guus Til atua como centroavante, Dennis Man começa pela esquerda.

Os jogadores que disputaram a Copa do Mundo Ricardo Pepi, Paul Wanner e Ivan Perisic estão relacionados, mas começam no banco. Sergiño Dest volta a se juntar ao grupo na segunda-feira, enquanto Couhaib Driouech está fora por causa de uma lesão leve.

No AZ, Smit começa no banco. O jogador da Holanda do Norte está voltando de lesão. Mexx Meerdink recebe a preferência no comando do ataque sobre Parrott, que provavelmente ainda fará uma transferência.

No centro da defesa, Wouter Goes, Lewin Schouten e Billy van Duijl terão de manter a casa fechada. Mateo Chávez e Elijah Dijkstra são os alas da vez.

Escalação do PSV: Kovár; Sildillia, Flamingo, Yarek, Fernández; Mauro, Mijnans, Veerman; Man, Til, Bouhamdi.

Escalação do AZ: De Busser; Dijkstra, Schouten, Goes, Van Duijl, Chávez; Kwakman, Koopmeiners; Patati, Meerdink, Daal.