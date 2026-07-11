Peter Bosz está muito satisfeito com o estreante do PSV

Sven Mijnans já fez sua estreia não oficial pelo PSV, entrando como reserva contra o Rakow, da Polônia (3 a 2). O meio-campista, que veio do AZ, já está impressionado com dois companheiros de equipe em Eindhoven.

Em entrevista ao Eindhovens Dagblad, Mijnans elogiou Mauro Júnior e Joey Veerman. “São dois jogadores que demonstram grande desenvoltura com a bola. Mas ainda há muito a se definir nesta temporada.”

“Ainda estamos em fase de adaptação, também porque muitos jogadores estão voltando da Copa do Mundo. Os esquemas vão se definir naturalmente. É muita pressão alta e poucas vezes ficamos em um bloco baixo”, analisa Mijnans, que viu uma grande transferência para o PSV fracassar no último momento no ano passado.

“Foi um período difícil. Seria uma transferência muito importante e o golpe foi duro, porque eu sentia que estava pronto para dar esse passo.” Após a saída de Ismael Saibari do PSV, a transferência para o grande clube de Eindhoven acabou se concretizando.

“No momento em que Ismael Saibari foi vendido, no início do novo exercício financeiro do PSV, o clube entrou em contato imediatamente”, revela o meio-campista. “Para mim, esse é um desafio muito interessante, porque o PSV já joga há anos na fase principal da Liga dos Campeões. Agora vou experimentar a diferença de intensidade entre a Conference League e essa competição.”

Peter Bosz está satisfeito com a estreia de Mijnans no PSV. “Uma ótima impressão. É claro que dá para ver logo que ele sabe jogar. Vou começar a trabalhar com ele em breve”, afirmou em entrevista ao De Telegraaf.

“Tenho o costume de deixar os novos jogadores em paz no início. Esses rapazes já estão absorvendo tantas impressões. Todo mundo já tem algo a dizer. Por isso, não vou começar logo a falar detalhadamente sobre o estilo de jogo e coisas do tipo. Mais tarde, no campo de treinamento, teremos todo o tempo para conversas e vamos discutir tudo isso lá”, disse o técnico do PSV, que descreve Mijnans como um “jogador inteligente”.

“Isso faz sentido, né? Ele não é superrápido. São essas pessoas que pensam bem em campo, e é isso que ele faz”, concluiu Bosz.