Chris Woerts espera que Peter Bosz não vá terminar a temporada no PSV. Ele acredita que “o efeito se esgotou” e que o técnico vitorioso do clube de Eindhoven será demitido em breve.

No Nieuws van de Dag, o assunto na noite de segunda-feira foi a situação no PSV. O clube de Eindhoven ainda não foi muito ativo no mercado de transferências e, no último domingo, a equipe de Brabante sofreu uma dura derrota na partida pela Johan Cruijff Schaal (4 a 0 contra o AZ).

Woerts prevê grandes problemas para Bosz nesta temporada. “Bosz deveria ter se tornado o novo técnico da seleção, mas agora está correndo atrás dos fatos. Depois de domingo, ele está sob pressão internamente no PSV. Se continuar com esse desempenho, não termina a temporada.”

Bram Moszkowicz, também presente no programa, considera essa sugestão ridícula. “Você não pode dizer isso com base em apenas um jogo, pode?” questiona o advogado.

“Não, é mais a mentalidade. A composição de um grupo assim... Ele agora está entrando em seu quarto ano. Isso é muito tempo para um treinador. Normalmente, o efeito já se esgotou”, afirma Woerts.

“Conheço Peter muito bem. Trabalhei com ele no Feyenoord. É um homem muito simpático e um bom analista, mas já está há tempo demais no PSV”, conclui o profissional de marketing esportivo.



