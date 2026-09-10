Peter Bosz abriu o jogo sobre seu período como técnico do Borussia Dortmund. Em uma masterclass da Omroep Brabant, ele explica por que foi demitido rapidamente do gigante alemão.

A masterclass aconteceu no início de dezembro, no Muziekgebouw Eindhoven, e desde esta quinta-feira pode ser assistida no site da emissora regional. Da plateia, Bosz recebeu a pergunta se alguma vez precisou fazer concessões à sua visão ao trabalhar com um jogador muito bom que não executava o que o treinador exigia dele.

Bosz afirma que fez isso no Borussia Dortmund, mas que depois se arrependeu. O treinador teve um excelente início na Alemanha. Ele venceu com o BVB os cinco primeiros jogos do campeonato e, na liderança, tinha cinco pontos de vantagem sobre o Bayern de Munique.

Depois disso veio um jogo da Liga dos Campeões contra o Real Madrid, perdido em casa por 3 a 1. “Então Sokratis Papastathopoulos, um zagueiro central grego, o goleiro e o volante foram sentar juntos e disseram: ‘Esse treinador é completamente maluco. Estamos avançando demais. Veja só, levamos três gols’”, conta Bosz.

“Eles fizeram com que o time, na verdade, começasse a se desintegrar. Eu deveria ter agido ali. Não deveria ter iniciado conversas com eles, mas deveria tê-los chutado para fora imediatamente. Com o conhecimento que tenho hoje, era isso que eu deveria ter feito.”

Além de Papastathopoulos, Bosz não cita outros nomes, mas possivelmente se refere ao goleiro Roman Bürki e a Nuri Sahin, que jogaram contra o Real Madrid e na época eram titulares absolutos.

Bosz acabou sendo demitido em dezembro de 2017, depois de vencer apenas um de seus últimos treze jogos. Ele conta como Louis van Gaal, durante um jantar, quis saber exatamente o que havia dado errado no Dortmund.

Problemas com Aubameyang

“Aubameyang era meu centroavante titular. O diretor técnico tinha indicado na minha chegada que não haveria mudanças no elenco, mas que Aubameyang ainda sairia para a China”, disse Bosz a Van Gaal. “O Dortmund receberia 87 milhões de euros pela transferência e ele próprio poderia ganhar 24 milhões de euros líquidos por ano. Então eu entendo que não dava para segurá-lo.”

No fim, porém, a transferência acabou não se concretizando. “Aubameyang ficou bravo com isso, principalmente porque o diretor técnico disse uma semana depois que ninguém mais sairia do elenco. Pouco tempo depois, Ousmane Dembélé foi vendido por 140 milhões de euros ao Barcelona. Aubameyang ficou bravo e chegava um minuto atrasado ao vestiário todos os dias.”

Bosz explica em seguida que chamou Aubameyang para conversar em particular. “Ele disse que não tinha nada a ver comigo pessoalmente, mas com o clube. Aubameyang continuou chegando atrasado. Então, em certo momento, eu tinha uma coletiva de imprensa, e ele deixou um canal francês do YouTube aparecer, com o qual ainda estava enormemente ocupado um dia antes do jogo. Aquilo foi a gota d’água para mim. Então não o escalei naquele fim de semana.”

Van Gaal quis saber o que aconteceu depois. “‘E então?’, perguntou ele. Eu contei que não tinha levado Aubameyang para o jogo fora de casa contra o Stuttgart. ‘E então?’, perguntou Van Gaal de novo. Um dia depois, organizei uma conversa com o elenco inteiro presente, porque todos tinham algo a dizer sobre isso. E um dia depois Aubameyang voltou a treinar.”

“Van Gaal então disse: ‘Erro!!!! Você deveria tê-lo mandado embora.’ Fiquei completamente em choque e respondi que Aubameyang saiu para o Arsenal no inverno seguinte por cerca de 60 milhões de euros. Então eu não podia mandá-lo embora, podia? Sabe qual foi a resposta que recebi de Van Gaal? ‘Não, e então você foi mandado embora.’ E isso também é verdade”, conclui Bosz, rindo.



