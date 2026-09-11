Peter Bosz abriu o jogo sobre seu período como técnico do Borussia Dortmund. Em uma masterclass da Omroep Brabant, ele explica por que foi demitido rapidamente do gigante alemão.

A masterclass aconteceu no início de dezembro, no Muziekgebouw Eindhoven, e pode ser assistida desde esta quinta-feira no site da emissora regional. Da plateia, Bosz recebeu a pergunta se alguma vez precisou fazer concessões à sua visão ao trabalhar com um jogador muito bom que não executava o que o treinador exigia dele.

Bosz indica que fez isso no Borussia Dortmund, mas que depois se arrependeu. O treinador teve um excelente início na Alemanha. Ele venceu com o BVB os cinco primeiros jogos da liga e, na liderança, tinha cinco pontos de vantagem sobre o Bayern de Munique.

Depois veio uma partida da Liga dos Campeões contra o Real Madrid, perdida em casa por 3 a 1. “Foi então que Sokratis Papastathopoulos, um zagueiro central grego, o goleiro e o volante foram sentar juntos e disseram: ‘Esse treinador é completamente louco. Estamos avançando demais. Veja só, estamos sofrendo três gols’”, conta Bosz.

“Eles fizeram com que o time começasse, na verdade, a se desintegrar. Eu deveria ter agido ali. Eu não deveria ter iniciado conversas com eles, mas deveria tê-los expulsado imediatamente. Com o conhecimento de hoje, eu deveria ter feito isso.”

Além de Papastathopoulos, Bosz não cita outros nomes, mas possivelmente se refere ao goleiro Roman Bürki e a Nuri Sahin, que atuaram contra o Real Madrid e na época eram titulares fixos.

Bosz acabou sendo demitido em dezembro de 2017, depois de vencer apenas uma de suas últimas treze partidas. Ele conta como Louis van Gaal quis saber exatamente, durante um jantar, o que havia dado errado no Dortmund.

Problemas com Aubameyang

“Aubameyang era meu centroavante titular. O diretor técnico havia indicado na minha chegada que não haveria mudanças no elenco, mas que Aubameyang ainda sairia para a China”, disse Bosz a Van Gaal. “O Dortmund receberia 87 milhões de euros pela transferência e ele mesmo poderia ganhar 24 milhões de euros líquidos por ano. Então eu entendo que ele não era possível de manter.”

No fim, a transferência acabou melando. “Aubameyang ficou bravo com isso, principalmente porque o diretor técnico disse uma semana depois que ninguém mais sairia do elenco. Não muito depois, Ousmane Dembélé foi vendido ao Barcelona por 140 milhões de euros. Aubameyang ficou bravo e chegava todos os dias um minuto atrasado ao vestiário.”

Bosz explica então que chamou Aubameyang de lado. “Ele disse que não tinha nada a ver comigo pessoalmente, mas com o clube. Aubameyang continuou chegando atrasado. Então, em determinado momento, eu tinha uma entrevista coletiva e ele deixou um canal francês do YouTube aparecer por lá, com o qual ainda estava enormemente ocupado um dia antes da partida. Aquilo foi a gota d’água para mim. Então, naquele fim de semana, eu não o escalei.”

Van Gaal quis saber o que aconteceu depois. “‘E então?’, perguntou ele. Eu contei que não tinha levado Aubameyang para o jogo fora de casa contra o Stuttgart. ‘E então?’, perguntou Van Gaal de novo. Um dia depois, arranjei uma conversa com todo o elenco presente, porque todo mundo tinha uma opinião sobre isso. E um dia depois Aubameyang voltou a treinar.”

“Van Gaal então disse: ‘Erro!!!! Você deveria tê-lo mandado embora.’ Eu fiquei completamente chocado e disse que Aubameyang foi para o Arsenal no inverno seguinte por cerca de sessenta milhões de euros. Então eu não podia mandá-lo embora, certo? Sabe qual foi a resposta que recebi de Van Gaal? ‘Não, e então você foi mandado embora.’ E isso também é verdade”, conclui Bosz, rindo.



