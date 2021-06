PES 2022: 5 coisas que precisam mudar na nova versão

Foco nos modos competitivos, respostas rápidas na jogabilidade e online mais estável estão entre os desejos da comunidade

Pro Evolution Soccer 2022 ainda não foi revelado oficialmente pela Konami, mas todos sabem que a nova versão do game de futebol da empresa japonesa está a caminho.

No ano passado, ao invés de lançar um título exclusivo, a Konami optou por apenas uma atualização do jogo, tudo isso para focar seus esforços em uma versão completamente nova do simulador de futebol, que aproveitará a capacidade dos consoles da nova geração, PS5 e Xbox Series X/S.

Mas considerando erros e acertos dos últimos lançamentos, o que precisa mudar na versão de 2022 do PES? Preparamos uma lista com cinco coisas que devem ser prioridade no novo jogo da Konami.

Mais profundidade no modo myClub

Principal rival do gigante Ultimate Team, do FIFA, o myClub do PES é divertido e engajador, mas sofre com a falta de profundidade, especialmente quando comparado ao concorrente da EA.

Em poucas semanas é possível conseguir times estupidamente fortes, o que mata um pouco a “jornada pela evolução”, tão viciante no FUT. Outro defeito é a falta de modalidades mais competitivas, como a Weekend League ou Rivals, que fazem sucesso no FIFA, mas não estão presentes no PES.

Melhor conexão para partidas online

Outro dos problemas que assombram Pro Evolution Soccer é a conexão para suas partidas online, que além de não ser das mais consistentes, ainda permite o uso de “truques” para se desconectar em caso de derrota, o que estraga a experiência de muitos jogadores.

Servidores dedicados devem ser uma prioridade da Konami para o título de 2022, o que além de aumentar a diversão dos usuários mais casuais, também pode cativar uma maior base competitiva.

Comandos mais responsivos

PES aposta em uma jogabilidade mais pesada e realista, que remete mais ao futebol real. O problema é que em diversas situações, o jogo parece um tanto lento e pouco responsivo, o que limita a variedade de jogadas. É muito mais fácil tentar passes em profundidade e tabelas, enquanto corridas com dribles são muito mais raras e complexas.

Um bom caminho pode ser tentar equilibrar os estilos de simulação e arcade, mantendo o foco em emular o esporte, mas tornando as respostas mais rápidas e leves, para facilitar a jogabilidade.

Novidades para a Master Liga

Um dos modos mais clássicos e amados entre os jogadores de PES, a Master Liga não ganha novidades relevantes há diversas temporadas no game, o que a deixa muito atrás da carreira do FIFA, que adota elementos mais elaborados vistos em títulos como Football Manager.

Para a versão da nova geração, é esperado um modo feito do zero, com muito mais opções de interação, sistema de contratações mais refinado e cenários que imitam o dia a dia no futebol.

Ambientação e licenças

Talvez esta seja uma das principais “derrotas” de PES em relação ao FIFA, mas é preciso notar que o cenário vem melhorando para o jogo de futebol da Konami nos últimos anos. Juventus, Roma e times do Brasileirão são um exemplo de força da empresa japonesa, que tem que ser repetido mais vezes.

Outro detalhe que pesa para fãs de futebol é a ambientação do PES, que é sempre mais “pobre” que a do concorrente. Mais capricho nas torcidas, sons, cenas de apresentação e animações certamente fariam bem ao game.