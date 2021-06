Como baixar a demo de PES 2022?

Versão demo do novo jogo de futebol pode ser testada gratuitamente no PS5, PS4, Xbox Series e Xbox One. Veja como baixar o beta de PES 2022

Sem grandes avisos, a Konami lançou na última quarta (23), uma versão beta de testes do PES 2022. Disponível para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S e Xbox One, o game tem serve como uma espécie de “laboratório” para a empresa, que pretende testar a estabilidade de seus servidores.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

A demo conta com apenas quatro times jogáveis - Manchester United, Bayern de Munique, Juventus e Barcelona - e só oferece a opção de disputar partidas online contra outros jogadores que estiverem testando o game, inclusive com crossplay entre as plataformas (PS5 vs PS4, Xbox Series vs One).

A grande novidade fica por conta do novo motor gráfico usado no título, o Unreal Engine, que faz sua estreia no PES 2022. Apesar disso, os gráficos e jogabilidade do beta estão em estado bastante inicial de desenvolvimento, e chegam a lembrar a versão para smartphones em alguns momentos.

A própria Konami ressalta que o objetivo dos testes são referentes à conexão das partidas, e que a qualidade dos gráficos e gameplay não se assemelham em nada a versão finalizada do game, que ainda não tem nada de lançamento.

Como baixar o beta de PES 2022?

O título já está disponível para download gratuito na PSN Store e Microsoft Store, lojas do PlayStation e Xbox, e pesa pouco mais de 6 GB.

Nos consoles, ele pode ser encontrado com o nome de “New Football Game Online Performance Test”, marcado com uma capa verde, que não revela em nada a identidade visual de PES 2022, assim como quem estará na capa do game ou outros detalhes.

Basta clicar no ícone do jogo e clicar para baixar. Assim que a transferência terminar, a beta de PES 2022 será instalada automaticamente e estará pronta para ser jogada.

A versão de testes estará disponível até o próximo dia 8 de julho, e então será desativada pela própria Konami. A empresa promete mais informações sobre o game em 21 de julho, quando a data de lançamento também deve ser anunciada.