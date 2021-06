PES 2021: Site permite a criação de camisas personalizadas

Página gratuita conta com centenas de templates de marcas famosas e até mesmo modelos clássicos

PES 2021 conta com um robusto sistema de edição, onde os jogadores podem criar jogadores, alterar dados de equipes e até mesmo fazer o upload de uniformes personalizados.

No site gratuito PES Master, é possível usar um editor online de uniformes para criar fardamentos completamente exclusivos no game, com direito a modelos de marcas famosas, patrocinadores e até mesmo designs clássicos.

Desde os templates de camisas até textura, gola, cores e fornecedor podem ser adicionados. Aí é só salvar a obra, colocar o arquivo em um pendrive, em uma pasta nomeada como “WEPES” (sem as aspas) e aplicá-lo pelo editor do game.

Veja o processo completo no site oficial do jogo.

A função funciona em todos os modos, desde que o uniforme seja adicionado a uma equipe que pode ser editada. Vale lembrar que só você poderá ver o seu kit personalizado, o que significa que um oponente online seguirá vendo o uniforme original do time escolhido. Infelizmente a versão para Xbox One não é compatível com os kits editados.