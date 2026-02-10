Peru x Brasil: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Sul-Americano feminino sub-20

Peru e Brasil se enfrentam nesta quarta-feira (7), às 18h (de Brasília), no Estádio Luís Alfonso Giagni, no Paraguai, pela quarta rodada do Sul-Americano sub-20 feminino. A partida terá transmissão ao vivo do canal sportv 3 na TV fechada (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Principal favorito ao título, o Brasil busca manter o aproveitamento de 100% no Sul-Americano Sub-20. Até o momento, a Seleção Brasileira venceu o Equador por 3 a 2 e goleou a Bolívia por 5 a 0. Maior campeã da história da competição, com dez títulos conquistados, a equipe nacional entra em campo para defender sua hegemonia no torneio continental.

Atualmente, o Brasil lidera o Grupo B com seis pontos. O Peru, por sua vez, aparece na quarta colocação, com os mesmos três pontos do Equador, que ocupa a terceira posição. Conforme o regulamento do Sul-Americano Sub-20, as três melhores seleções de cada grupo garantem vaga na fase final da competição.

Brasil sub-20 feminino: Elu; Thay, Ana Bia e Isa Nunes; Clarinha, Kaylane, Nayara e Adrielly; Dudinha, Gisele e Carioca. Técnica: Camilla Orlando.

Peru sub-20 feminino: a atualizar.

Desfalques

Brasil

Não há desfalques confirmados.

Bolívia

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sábado, 7 de fevereiro de 2026

sábado, 7 de fevereiro de 2026 Horário: 18h (de Brasília)

18h (de Brasília) Local: Estádio Luís Alfonso Giagni - Villa Elisa, PAR

