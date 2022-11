Perto de saída do Inter, Taison recebe proposta do Cruzeiro

Meia-atacante de 34 anos foi procurado pela diretoria de Ronaldo Fenômeno, mas números não empolgam

Fora dos planos da comissão técnica de Mano Menezes, Taison não deve ficar no Internacional em 2023, mesmo que o contrato se encerre em julho do próximo ano. Ciente disso, o Cruzeiro apresentou uma proposta ao estafe do atleta, como soube a GOAL.

Convocado por Tite para a Copa do Mundo de 2018, o jogador não ficou convencido com os números apresentados pelos mineiros na oferta — a ideia era que ele recebesse cerca de R$ 300 mil por mês na Toca da Raposa II. Hoje, ele fatura cerca de R$ 700 mil por mês no Beira-Rio. O valor proposto é inferior ao que ele recebe em Porto Alegre.

Diante da recusa, o Cruzeiro ainda não desistiu de Taison. Haverá busca ainda por outros nomes do mesmo patamar para a próxima temporada. O desejo é encontrar atletas que se encaixem nos padrões de Paulo Pezzolano e na atual realidade financeira do clube.

A princípio, Taison gostaria de renovar o contrato com o Internacional. Entretanto, a comissão técnica de Mano Menezes não o vê como um nome para a próxima temporada. Além de ser considerado caro, o jogador não tem recebido tantas chances.

Recentemente, ele pediu ao presidente Alessandro Barcellos para que o vínculo fosse prorrogado. O mandatário, contudo, não demonstrou interesse em atender à solicitação até o momento.

O mais provável é que Taison, assim como Edenilson, seja utilizado como moeda de troca no mercado da bola que se aproxima. O jogador é dono de um dos maiores salários do Beira-Rio e não deve seguir na equipe.

Em 2022, o atleta disputou 33 partidas, sendo 15 na condição de titular, com quatro gols marcados e quatro assistências. No período, soma 1.629 minutos em campo.