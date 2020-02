Perto do Coritiba, Jadson já afirmou que não “trairia” o Athlético-PR

Meia de 36 anos negocia transferência para o Coxa; em entrevista no passado, afirmou que não jogaria pelo clube

Fora dos planos da diretoria do , Jadson procura um novo clube para seguir sua carreira, e um dos mais interessados em contar com os serviços do meia é o . O acerto está próximo, mas a reunião que aconteceria nesta quarta-feira (5) foi adiada por conta do empresário do atleta, Marcelo Robalinho, que se encontra em Londres para definir a venda de Yan Couto ao .

O fato curioso da negociação é que Jadson chegou a afirmar no passado, em entrevista ao Esporte Interativo, que nunca jogaria no . A declaração foi dada devido à grande rivalidade que o clube possui com o Athlético-PR, onde o meia de 36 anos foi revelado.

Ao longo das duas temporadas no Furacão, o meia marcou 18 gols e foi um dos grandes destaques da equipe vice-campeã brasileira no ano de 2004, até ser vendido para o Shaktar Donestsk, da . Mas ainda existe uma outra curiosidade na negociação do veterano de 36 anos.

Recentemente, o Athlético-PR contratou o lateral esquerdo Adriano, ex- , que foi revelado pelo Coritiba. A transferência claramente desagradou parte da torcida do Coxa e agora, pode ser a vez do clube dar o troco em seu rival e contratar Jadson.