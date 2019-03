Personalidades do futebol lamentam morte de Eurico Miranda

Ex-jogadores, membros da diretoria e outras equipes manifestaram condolências ao antigo presidente do Vasco da Gama

A confirmação da morte de Eurico Miranda no fim da manhã desta terça-feira (12) deixou muitas pessoas do mundo do futebol supresas. Pessoas próximas, distantes e equipes ao redor do publicaram mensagens sobre o assunto.

O primeiro deles foi Romário, que considerava o ex-presidente do como um amigo e que "sentirá falta de fumar um charuto" com Eurico e manifestou sentimentos aos familiares.

Faleceu agora há pouco o ex-presidente do , Eurico Miranda, ele tinha um câncer no cérebro. Eurico foi um dos pouquíssimos amigos que fiz no futebol. Com certeza, sentirei falta de fumarmos um charuto juntos e dos bons papos que batíamos. Meus sentimentos à família! pic.twitter.com/bZ31CI4xu1 — Romário (@RomarioOnze) 12 de março de 2019

Outro a expressar condolências foi Julio Brandt, candidato à presidência vascaína em duas oportunidades.

Meus sinceros sentimentos aos familiares do Grande Benemérito e ex-presidente do nosso Club de Regatas Vasco da Gama, Eurico Miranda, por seu falecimento. — Julio Brant (@jcbrant) 12 de março de 2019

Bruno Maia, vice-presidente de marketing do Gigante da Colina, também publicou mensagem em apoio aos familiares e amigos.

Meus sentimentos à família e a todos os vascaínos que hoje sentem a perda de uma grande liderança histórica do CRVG, que foi Eurico Miranda. Que encontrem conforto na fé e amor das pessoas ao redor. — Bruno Maia (@brunomaiavasco) 12 de março de 2019

O volante Andrey, revelado nas categorias de base do time carioca, retuitou a publicação feita pela agremiação.

Entre os clubes, o Vasco também estendeu sentimentos aos familiares e amigos de Eurico.

O Club de Regatas Vasco da Gama cumpre o doloroso dever de comunicar, com profundo pesar, o falecimento do Presidente do Conselho de Beneméritos e ex-Presidente da Diretoria Administrativa, Eurico Miranda. A Diretoria Administrativa manifesta condolências aos familiares e amigos. pic.twitter.com/R8daUr7dao — #AquiÉVasco (@VascodaGama) 12 de março de 2019

A Federação de Futebol do Rio de Janeiro decretou luto oficial de três dias pelo falecimento do mandatário.

Diversas agremiações do futebol nacional também publicaram mensagens de apoio aos parentes do então presidente do Conselho de Beneméritos do Cruz-Maltino.

A Sociedade Esportiva lamenta o falecimento de Eurico Miranda e deseja força aos familiares. — SE Palmeiras (@Palmeiras) 12 de março de 2019

O Sport Club manifesta seu pesar pelo falecimento do histórico Presidente do @VascodaGama, Eurico Miranda. Nossa solidariedade aos familiares, amigos e a toda torcida cruzmaltina. — S. C. Internacional (@SCInternacional) 12 de março de 2019

O Clube de Regatas do manifesta suas profundas condolências ao Club de Regatas Vasco da Gama e a toda sua torcida pelo falecimento do ex-presidente e Presidente do Conselho de Grandes Beneméritos, Eurico Miranda — Flamengo (@Flamengo) 12 de março de 2019

O Atlético Clube vem por meio desta lamentar o falecimento de Eurico Miranda, ex-presidente do Club de Regatas Vasco da Gama. Registramos as nossas sinceras condolências aos familiares, amigos e ao @VascodaGama. pic.twitter.com/XUcO2FEAXY — Bangu AC (@Banguoficial) 12 de março de 2019