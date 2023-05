Personalidades de América-MG, Atlético-MG e Cruzeiro prestigiam novo livro de Mattos

Executivo do Athletico-PR lançou o segundo livro em um evento ocorrido nessa quarta-feira (24), em um shopping de BH

O CEO do Athletico-PR, Alexandre Mattos, promoveu evento de divulgação do novo livro, "Muito Mais Que Um Jogo", nessa quarta-feira (24), em Belo Horizonte. No evento, personalidades ligadas aos três clubes da cidade, América-MG, Atlético-MG e Cruzeiro, estiveram presentes.

O executivo de futebol trabalhou em todos os principais clubes da capital mineira e acumulou amizades no período. Estiveram no local o atual presidente do América-MG, Marcos Salum, e o diretor Fred Cascardo. Além deles, outros colaborados do clube presenciaram o evento.

Pelo lado do Atlético-MG, time em que teve o trabalho mais recente, foram à livraria o supervisor Carlos Alberto Isitoro, o goleiro Everson, o diretor Rodrigo Caetano e o ex-mandatário Sérgio Sette Câmara. O atual presidente, Sérgio Coelho, não pôde comparecer ao evento, mas foi representado pelo filho, Gustavo Coelho. O preparador de goleiros do Galo, Danilo Minutti, também esteve no local, assim como outros profissionais do clube.

Pelo lado do Cruzeiro, estiveram o atual presidente da associação do clube, Sérgio Santos Rodrigues, e o ex-vice-presidente de futebol, Bruno Vicintin.

O próximo evento do lançamento do livro de Alexandre Mattos será na segunda-feira (29), às 19h (de Brasília), na Livraria da Vila, no Shopping JK Iguatemi, no bairro Vila Olímpia, em São Paulo.