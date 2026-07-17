Personalidade de destaque recusa convite para assistir à final da Copa do Mundo com Trump

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, recusou um convite para assistir à final da Copa do Mundo de 2026, marcada para este domingo no estádio MetLife, entre a Argentina e a Espanha, em uma partida que deve ser marcada por um clima político.

Paula Pinho, porta-voz oficial da Comissão Europeia, confirmou ao site “Politico” que von der Leyen “recebeu um convite para assistir à final da Copa do Mundo, mas não comparecerá por motivos relacionados à sua agenda”.

A ausência ocorre em um momento em que se espera que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, domine o cenário da cerimônia de encerramento, já que está previsto que ele entregue a taça e suba ao pódio enquanto a equipe vencedora a ergue.

A classificação das duas seleções para a final ocorreu após a vitória da Argentina, atual campeã, sobre a Inglaterra em Atlanta, e a goleada da Espanha sobre a França em Dallas.

Enquanto a final contará com a presença de Trump, do primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez e do rei da Espanha Felipe VI — que ligou para o técnico Luis de la Fuente após a classificação —, von der Leyen, que havia manifestado seu apoio ao futebol europeu ao publicar uma foto segurando uma bola de futebol antes da semifinal europeia, com o seguinte comentário, não estará presente: “Seja qual for o vencedor desta noite, haverá uma forte seleção europeia na final”.

A decisão de von der Leyen vem após uma visita que ela fez no início da semana a Kiev para reafirmar o apoio da União Europeia à Ucrânia, seguida de uma visita a Paris para participar das comemorações do Dia da Bastilha, que coincidiram com a vitória da Espanha sobre a França por 2 a 0. Ela deve se reunir na segunda-feira, em Bruxelas, com o ex-presidente do Banco Central Europeu, Mario Draghi, para discutir a questão da competitividade europeia.

Von der Leyen não será a única ausente da final, já que também não se espera a presença do presidente argentino Javier Milei, aliado de destaque de Trump, que prefere acompanhar os jogos da seleção de seu país de casa por motivos que ele acredita estarem relacionados ao otimismo e ao pessimismo, apesar de seus elogios públicos a Lionel Messi.