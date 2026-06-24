Perigo grave... Raios ameaçam a partida entre a Escócia e o Brasil

Uma reportagem revelou que a partida entre a Escócia e o Brasil, que será disputada amanhã à 1h da manhã, horário de Meca, corre um grande risco.

A Escócia buscará manter vivas suas esperanças de classificação para as fases eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, diante dos pentacampeões mundiais, em Miami.

O Brasil lidera o Grupo 3, com 4 pontos, à frente do Marrocos apenas no saldo de gols, enquanto a Escócia ocupa a terceira posição, com 3 pontos, e, por fim, o Haiti, sem pontos.

O jornal “The Sun” confirmou que a partida pode sofrer longos atrasos devido às más condições climáticas, já que há previsão de chuvas intensas e receios de que o estádio seja atingido por raios.

Caso o estádio de Miami seja atingido por raios, o início da partida será adiado ou ela será suspensa por longos períodos.

A partida entre França e Iraque, disputada na Filadélfia, foi interrompida por duas horas devido a uma forte tempestade com raios, e os torcedores foram orientados a se protegerem no meio da partida, enquanto os jogadores voltaram para o vestiário.

Qualquer queda de raio num raio de oito milhas do estádio leva à suspensão da partida e, devido ao longo atraso, os jogadores de ambas as equipes foram obrigados a realizar outro aquecimento.

Steve Clarke, técnico da seleção da Escócia, revelou que sua equipe tinha um plano pronto para o caso de a partida ser interrompida.

Ele disse em sua coletiva de imprensa antes da partida, ontem, terça-feira: “Acho que vocês assistiram ao jogo de ontem à noite, o da França, que foi adiado devido às más condições climáticas, e essa foi a primeira vez que isso aconteceu no torneio”.

E continuou: “Portanto, acho que tivemos um pouco de sorte com o tempo até agora. Considerando a previsão do tempo para amanhã, é provável que haja alguns transtornos por causa da chuva, e temos uma estratégia em mente para lidar com a situação. É claro que não sabemos quanto tempo o atraso vai durar”.

E acrescentou: “É preciso esperar 30 minutos após o último raio para que o jogo seja retomado. Se houver atraso, esperamos que seja breve”.