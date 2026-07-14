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Diego Maradona Hand of God Goal Argentina v England 1986Hulton Archive

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“Perguntem ao Egito”... Será que Messi marcará um gol com a mão contra a Inglaterra, mesmo com o VAR?

Inglaterra x Argentina
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Argentina
Copa do Mundo
Argentina x Egito
Egito
L. Messi
D. Maradona
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Argentina
EUA
Egito

Ao estilo de Maradona

Uma reportagem inglesa relembrou um dos momentos mais famosos da história da Copa do Mundo, antes do tão aguardado confronto de amanhã entre a Argentina e a Inglaterra nas semifinais da Copa do Mundo de 2026, questionando ironicamente se Lionel Messi seria capaz de repetir o que fez o lendário Diego Maradona, quando marcou com a mão contra os ingleses em 1986, mas desta vez com a presença da tecnologia de vídeo-árbitro.

A rede britânica “Sky Sports” destacou que Messi, que enfrenta a Inglaterra pela primeira vez em sua carreira internacional, tem uma nova oportunidade de seguir os passos de Maradona, depois de se deparar com o mesmo adversário contra o qual o “lendário” criou seus momentos mais famosos no futebol, ao marcar o gol da “mão” e o “gol do século” nas quartas de final da Copa do Mundo de 1986.

No entanto, a reportagem acrescentou uma frase chamativa com tom irônico, dizendo: “Marcar com a mão pode ser difícil com a tecnologia de vídeo, mas perguntem aos torcedores egípcios, e talvez eles não descartem essa possibilidade”.

A menção surgiu em meio à grande polêmica arbitral que acompanhou o confronto entre Egito e Argentina nas oitavas de final da Copa do Mundo, partida que testemunhou amplos protestos egípcios contra várias decisões polêmicas do árbitro francês François Litxer.

A Federação Egípcia de Futebol apresentou uma reclamação oficial à Federação Internacional de Futebol (FIFA), exigindo a exclusão de Litxer das demais partidas do torneio, depois que suas decisões geraram ampla polêmica, com destaque para a anulação de um gol da seleção egípcia e a recusa em marcar um pênalti a favor de Mohamed Salah antes do terceiro gol da Argentina.
No aspecto técnico, o relatório da “Sky Sports” considera que Messi continua sendo o jogador mais importante da seleção argentina, após marcar oito gols no torneio, dividindo a liderança da artilharia com Kylian Mbappé, Além disso, ele lidera a lista dos jogadores com mais chances criadas, chances concretizadas e passes em profundidade, o que torna a tarefa da seleção inglesa, comandada por Thomas Tuchel, de neutralizá-lo um dos maiores desafios do torneio.

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Inglaterra crest
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