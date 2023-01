O meio-campista está com a seleção argentina sub-20 para a disputa do Sul-Americano da categoria e deve ir para o City após o torneio

O Manchester City está muito perto de fechar a contratação do atacante Máximo Perrone. As conversas entre os ingleses e Vélez Sarsfield, dono dos direitos do jogador, estão bem encaminhadas e o negócio deve sair nos próximos dias.

O técnico catalão Pep Guardiola é um dos principais responsáveis pela ida do argentino para Manchester. O treinador é admirador do futebol do meio-campista e conversou pessoalmente com Mascherano, técnico da seleção argentina sub-20, sobre o potencial do atleta. O clube inglês deve desembolsar cerca de 8 milhões de euros (R$ 44 milhões) pela transação.

Quem é Maximo Perrone, destaque do Vélez Sarsfield na mira do Manchester City?

Getty

Perrone é um volante de apenas 20 anos de idade e que, desde jovem, veste a camisa da equipe de Buenos Aires. O atleta fez toda a formação no Vélez e somente em 2022 passou a integrar o time profissional. A partir de então, ele acumula 33 jogos, com três gols e duas assistências.

Alto, canhoto e capaz de combinar inteligência posicional e firmeza no combate com extremo conforto quando em posse de bola, Perrone é o meio-campista dos tempos modernos, ele, inclusive, já atuou como como atacante nas categorias de base, e foi capaz de contribuir com alguns gols importantes ao longo de sua trajetória na equipe argentina.

O meio-campista assinou seu primeiro contrato profissional em 2019, e o prorrogou ainda mais em 2021, com seu acordo atual - que termina em 2023 - contendo uma cláusula de liberação de 10 milhões de euros (aproximadamente R$ 52 milhões).

A estreia na equipe principal foi há quase um ano, no dia 6 de março de 2022, diante do Estudiantes. O primeiro gol aconteceu em 18 de maio, frente ao Nacional. Na última Libertadores, enfrentou duas vezes o Red Bull Bragantino pela fase de grupos, mas esteve ausente das semifinais, diante do Flamengo, por conta de problemas pulmonares.