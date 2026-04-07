Pérez prefere Vinícius a Mbappé... Declaração chocante que redesenha o panorama das estrelas do Real Madrid

Parece que a polêmica em torno do desempenho do astro francês Kylian Mbappé no Real Madrid continuará acirrada nos bastidores do clube.

Enquanto o jovem atacante continua marcando gols com uma habilidade inegável, ele enfrenta críticas crescentes devido ao que é descrito como sua falta de apoio defensivo aos companheiros.

Alguns torcedores do Real Madrid lançaram um site chamado mbappe2029.com, que exibe uma contagem regressiva em tempo real para o tempo restante do contrato de Mbappé, que termina em junho de 2029.

E não se trata apenas da contagem regressiva: o site atualiza constantemente o total de valores pagos pelo clube ao atacante francês desde sua chegada, no verão de 2024.

Leia mais:

“O relógio da insatisfação”… Torcedores do Real Madrid incomodam Mbappé com uma ação inesperada



Nesse contexto, Juanma Castanho, apresentador do famoso programa de rádio “El Partidazo de Cope”, gerou polêmica ao revelar uma opinião contundente sobre o presidente do clube merengue, Florentino Pérez.

Castanho destacou abertamente, durante sua última participação no programa, a posição do presidente do clube real em relação ao jogador francês: “Florentino prefere Vinícius a Mbappé”.

O locutor explicou que, embora Pérez tenha passado seis temporadas completas tentando contratar o astro francês, sua visão sobre a dupla dentro da estrutura do time mudou depois de vê-los juntos em campo, observando que o presidente do Real agora “prefere Vinícius mais” após essa experiência conjunta.

Essa declaração surge em meio a uma temporada marcada por oscilações no desempenho do Real Madrid, onde Vinícius Júnior se destaca por seu desempenho que combina habilidade ofensiva e participação defensiva, em contraposição ao potencial excepcional de Mbappé, que ainda busca a sintonia total com a identidade do clube.