Pérez explode após a derrota para o Maiorca... Mensagem inflamada agita o vestiário do Real Madrid

Nos bastidores do Real Madrid, reina um clima de grande tensão após a derrota inesperada para o Real Mallorca na La Liga, um resultado que dissipou a melhora demonstrada pela equipe antes da pausa para os jogos internacionais e coloca o técnico Álvaro Arbeloa sob uma pressão sem precedentes antes do confronto contra o Bayern de Munique na Liga dos Campeões.

Antes da pausa, Arbeloa parecia estar no caminho certo, tendo conseguido vitórias importantes sobre o Manchester City e o Atlético de Madrid, apesar da ausência da dupla Jude Bellingham e Kylian Mbappé, apostando no jogo coletivo e na disciplina tática.

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Mas o desempenho contra o Maiorca trouxe de volta as dúvidas, depois que a equipe apareceu sem ânimo e cometeu erros defensivos graves que o adversário soube explorar com inteligência.

De acordo com reportagens da imprensa espanhola, Florentino Pérez, presidente do clube, ficou extremamente irritado após a partida.

Embora não tenha comparecido ao estádio, seu celular não parou de receber mensagens de pessoas próximas, e ele expressou posteriormente seu descontentamento com a imagem que a equipe apresentou.

Algumas fontes citaram Pérez dizendo: “Não podemos repetir essa atuação vergonhosa no restante da temporada; na terça-feira, precisamos nos afirmar com força”.

A mensagem do presidente chegou diretamente ao vestiário, confirmando que a partida contra o Bayern de Munique será um teste de vida ou morte para a equipe e seu técnico.

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Arbeloa sabe que o que é exigido não é apenas a vitória, mas uma atuação que reflita a verdadeira personalidade do Real Madrid.

Dentro do clube, há uma convicção crescente de que a permanência de Arbeloa no cargo está ligada aos resultados da equipe no final da temporada.

O fracasso em conquistar o campeonato ou a Liga dos Campeões significa, segundo fontes próximas à diretoria, o fim de sua passagem pelo time principal e o início de um novo projeto liderado por outro técnico, com mudanças previstas no elenco.

Apesar das pressões, Arbeloa parece calmo e confiante, pois mantém um bom relacionamento com seus jogadores e acredita no princípio da mérito na escolha do elenco, tentando preservar a coesão do grupo apesar da dificuldade do momento.

No entanto, ele está plenamente ciente de que seu futuro está em jogo e que qualquer novo tropeço pode ser suficiente para encerrar sua gestão no verão.

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