Perez está muito insatisfeito com um jogador da seleção holandesa

Kenneth Perez aponta uma falha na seleção holandesa, que infligiu à Suécia uma derrota por 5 a 1 no Grupo F da Copa do Mundo. O analista da ESPN está tão insatisfeito que atribuiu uma nota 5 à equipe.

Hans Kraay Júnior constata no programa “WK Praat” que Micky van de Ven, cobiçado pelo FC Barcelona, teve muita dificuldade contra o reserva sueco Anthony Elanga. “Foi aí que Virgil van Dijk e Van de Ven passaram por grandes dificuldades. Elanga estava solto e à solta.”

“Como zagueiro, é terrível quando as pessoas vêm direto na sua direção. E esse Elanga simplesmente vem direto em você. Isso deixa um zagueiro inseguro”, constata o comentarista da seleção holandesa após a atuação de Van de Ven na lateral esquerda da seleção holandesa.

Perez acrescenta que Van de Ven é “rápido pra caramba”. “Mas ele costuma ficar mal posicionado com bastante frequência. Desta vez, por acaso, ele enfrentou alguém que é tão rápido quanto ele, o que ficou evidente também no gol. Aí fica mais evidente que ele está mal posicionado.”

“Van de Ven é bastante inquieto e, por acaso, também é aquele a quem dei nota insatisfatória”, continua Perez em sua análise do lateral. “Acho que ele é super inquieto. Na verdade, sempre acho isso. Hoje, achei que ele foi muito medíocre com a bola. Ele faz o Gakpo jogar melhor, mas, sinceramente, Van de Ven não me convence como lateral-esquerdo. Irrequieto com a bola e, defensivamente, mais ou menos. Só porque ele é extremamente rápido é que isso geralmente dá certo.”

Perez, assim como Kraay, dá nota 5 para Van de Ven. “Acho que é difícil para ele melhorar, justamente porque é extremamente rápido. E, por isso, quer fazer tudo muito rápido”, conclui o crítico Perez. “Jorrel Hato, por outro lado, tem tranquilidade no jogo. É claro que é um jogador de futebol melhor. Mas não tem a velocidade nem a experiência.”

O apresentador Milan van Dongen quer saber se Ronald Koeman não deveria optar por Hato ou Nathan Aké na lateral esquerda da defesa. “Não. Deixe-o onde está”, diz Kraay, defendendo Van de Ven.