Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, escapou da punição apesar de ter acusado a comissão de arbitragem do maior caso de corrupção da história do futebol.

E enquanto o Comitê de Competição encerrou o caso do presidente do Real Madrid, considerando suas palavras como liberdade de expressão, o Comitê de Árbitros abriu uma nova frente, e desta vez o alvo é José Mourinho, após sua explosão depois do dérbi contra o Atlético de Madrid.

Nenhuma punição pela acusação de "roubo e corrupção sistemática"

O Comitê Disciplinar da Federação Espanhola de Futebol decidiu, segundo o jornal "Mundo Deportivo", não tomar qualquer medida disciplinar contra Pérez, após a investigação de suas declarações incendiárias durante a coletiva de imprensa realizada no último dia 12 de maio para anunciar a convocação das eleições.

Pérez havia detonado uma bomba estrondosa naquele dia, dizendo: "Passei aqui muitas temporadas e conquistei sete títulos da Liga dos Campeões da Europa e sete títulos do Campeonato Espanhol, porque os outros títulos me foram roubados".

E o presidente do Real Madrid acrescentou: "Corrupção arbitral sistemática há duas décadas, e continuam sendo os próprios árbitros quem a pratica".

E acrescentou, em um ataque sem precedentes: "Estamos preparando um dossiê de 500 páginas que apresentaremos à União das Federações Europeias de Futebol; trata-se do maior caso de corrupção da história do futebol", e acusou os árbitros de enriquecimento ilícito, dizendo: "Não vim aqui para que alguns árbitros se enriqueçam com o dinheiro do Barcelona".

E prosseguiu em uma entrevista ao canal "La Sexta": "Corrupção sistemática. Os mesmos árbitros continuam fazendo as mesmas coisas, de maneira descarada. Roubaram de nós 16 ou 18 pontos nesta temporada".

Apenas três dias depois, o sindicato dos árbitros apresentou uma denúncia formal ao Comitê Disciplinar, considerando que as declarações de Pérez "não podem ser justificadas no âmbito do exercício da liberdade de expressão ou da crítica esportiva, pois ele não se limitou a apontar erros de arbitragem específicos, mas atribuiu à comissão de arbitragem a prática de um crime de corrupção contínuo ao longo de duas décadas".

Em decorrência da denúncia, o comitê foi obrigado a abrir uma investigação e nomear um juiz especial, e, como revelou o jornal "As", o relatório do juiz instrutor concluiu não haver motivos suficientes para impor sanções disciplinares ao presidente do Real Madrid, e Pérez apresentou no mesmo dia um relatório jurídico para embasar sua posição.

Mourinho entra na zona de perigo

O paradoxo é que a decisão de absolvição veio apenas um dia depois de um novo episódio protagonizado por José Mourinho.

Ao final do dérbi entre Atlético de Madrid e Real Madrid, o treinador português criticou duramente a atuação da arbitragem, direcionando seu ataque especialmente ao árbitro de vídeo (VAR) Daniel Trujillo Suárez.

E, ao contrário do que ocorreu com Pérez, parece que as coisas caminham para uma escalada com Mourinho, já que o Comitê Técnico de Árbitros e o sindicato dos árbitros estudam atualmente, em cooperação com o departamento jurídico da federação, apresentar uma denúncia formal contra o treinador português ao órgão disciplinar da federação por causa de suas declarações.

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E assim, o presidente se salva e o treinador é deixado sozinho diante da guilhotina das punições, em um novo capítulo da guerra aberta entre o Real Madrid e o sistema de arbitragem espanhol.