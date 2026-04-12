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Pérez antes da fase decisiva: ninguém desiste no Real Madrid

Bayern de Munique x Real Madrid
Bayern de Munique
Real Madrid
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Real Madrid x Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
La Liga
Atlético de Madrid x Barcelona
Atlético de Madrid
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Barcelona x Celta de Vigo
Celta de Vigo
Alemanha
Espanha

Pérez destacou as conquistas do Real Madrid nos últimos anos

Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, proferiu um discurso na manhã deste domingo durante a cerimônia de entrega dos distintivos de ouro, organizada periodicamente pelo clube para homenagear seus sócios mais leais e antigos.

Em seu discurso, marcado por mensagens contundentes, Pérez afirmou: “Ninguém aqui desiste”, enfatizando a continuidade da ambição ao dizer: “Continuaremos lutando por tudo, ano após ano”.

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E o presidente do Real Madrid acrescentou: “Devemos nos orgulhar do Real Madrid... o clube que continua liderando todas as principais classificações das avaliações internacionais de importância e que possui a maior reputação”.

Pérez continuou: “Formamos uma grande família; a união do Real Madrid é a nossa maior força”, referindo-se ao enorme palmarés de títulos ao afirmar: “Conquistamos 58 títulos nas últimas 15 temporadas”.

Ele também abordou o desenvolvimento das instalações, dizendo: “Estamos concluindo a maior transformação do Bernabéu... que agora oferece mais conforto e segurança, além de estar equipado de forma que nenhum jogo ou evento seja interrompido por condições climáticas”.

As declarações de Pérez surgiram enquanto o Real Madrid luta para continuar na disputa pelo título da La Liga, já que está 9 pontos atrás do rival Barcelona, líder da tabela, enquanto se prepara para disputar uma partida decisiva no estádio do Bayern de Munique, na próxima quarta-feira, na partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões, após a derrota por 2 a 1 no jogo de ida.

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