Pérez antes da fase decisiva: ninguém desiste no Real Madrid

Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, proferiu um discurso na manhã deste domingo durante a cerimônia de entrega dos distintivos de ouro, organizada periodicamente pelo clube para homenagear seus sócios mais leais e antigos.

Em seu discurso, marcado por mensagens contundentes, Pérez afirmou: “Ninguém aqui desiste”, enfatizando a continuidade da ambição ao dizer: “Continuaremos lutando por tudo, ano após ano”.

Leia também

Carragher: Marrocos vai superar o Brasil... e será eliminado da Copa do Mundo por essa seleção

Arnold ou Carvajal contra o Bayern de Munique? Arbeloa toma sua decisão

Rummenigge: Não gosto dessa situação... Lembrem-se do que o Real Madrid fez em Munique

E o presidente do Real Madrid acrescentou: “Devemos nos orgulhar do Real Madrid... o clube que continua liderando todas as principais classificações das avaliações internacionais de importância e que possui a maior reputação”.

Pérez continuou: “Formamos uma grande família; a união do Real Madrid é a nossa maior força”, referindo-se ao enorme palmarés de títulos ao afirmar: “Conquistamos 58 títulos nas últimas 15 temporadas”.

Ele também abordou o desenvolvimento das instalações, dizendo: “Estamos concluindo a maior transformação do Bernabéu... que agora oferece mais conforto e segurança, além de estar equipado de forma que nenhum jogo ou evento seja interrompido por condições climáticas”.

As declarações de Pérez surgiram enquanto o Real Madrid luta para continuar na disputa pelo título da La Liga, já que está 9 pontos atrás do rival Barcelona, líder da tabela, enquanto se prepara para disputar uma partida decisiva no estádio do Bayern de Munique, na próxima quarta-feira, na partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões, após a derrota por 2 a 1 no jogo de ida.