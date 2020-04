Peres critica Gustavo Henrique e inicia bate-boca virtual em plena Páscoa

Polêmico mais uma vez, o presidente do Santos foi criticado duramente por suas declarações fortes sobre o zagueiro do Flamengo

Na luta livre, existe a figura do "heel": personagens que aparecem para provocar confusão e incendiar ânimos. Sem entrar no mérito do certo ou do errado, José Carlos Peres, presidente do , incorporou esse espírito e mais uma vez, conseguiu gerar polêmica nas redes sociais.

Em plena páscoa, Peres, em entrevista concedida ao jornalista Jorge Nicola, ao ser questionado sobre a situação de Yuri Alberto, atacante do Peixe que ainda não aceitou a renovação de contrato, chamou Gustavo Henrique, do , de "sem caráter" e ainda cutucou Lucas Lima, do .

"Já fizemos várias propostas para renovar. É um bom menino, mas eu não faria o que está fazendo. Que ele [Y. Alberto] não saia pela porta dos fundos. Já tivemos casos assim, como um que foi para o Palmeiras antes da minha gestão [L. Lima] e outro, sem caráter, que foi para o Flamengo [G. Henrique] e passou o empresário para trás." declarou o presidente do Santos.

O presidente do clube ainda citou o zagueiro nominalmente e deu um alerta: quem sai do clube nessas condições não costuma ter sucesso.

As declarações de Peres geraram indignação e um verdadeiro bate-boca virtual nas redes sociais: em resposta, Gustavo Henrique publicou um post em seu Instagram criticando a postura do presidente.

E não ficou por aí: Bruno Henrique, mais um atleta que já passou pelo Santos e se transferiu ao Flamengo, postou um comentário fazendo acusações ao atual mandatário do clube paulista. Outros jogadores com passagem pelo também curtiram a publicação de G. Henrique, como Vitor Bueno, hoje no .

Não é a primeira vez que José Carlos Peres tem problemas de relacionamento dentro do Santos, como dito por Gustavo Henrique. O presidente já teve conflitos com o ídolo Elano, com Cuca, então treinador do clube, com Lucas Veríssimo, zagueiro titular do Peixe, além de ter passado por um processo de impeachment.

Outra coisa há de ser dita: é verdade que jogadores como Zeca e Lucas Lima, depois de saírem brigados do Peixe, não tiveram muito sucesso no Palmeiras e no , respectivamente. Agora, cabe a Gustavo Henrique tentar quebrar essa escrita.