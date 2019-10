Lucas Lima do Palmeiras x Lucas Lima do Santos: quem foi melhor?

De volta à Vila Belmiro pela primeira vez, Lucas Lima reencontra o Santos com números abaixo do esperado no Palmeiras

Palmeiras e Santos entram em campo às 21h30, nesta quarta-feira (09). Além da briga por liderança do Brasileirão ambos times têm outro aspecto em comum: Lucas Lima. Ex-jogador do e atual meia do , o atleta reencontra o time da Vila Belmiro justamente no período em que passa uma fase conturbada no Alviverde.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

Sem marcar gols há mais de um ano, Lucas Lima soma números abaixo do esperado no comparado com o tempo no qual atuou no . Ao longo das três temporadas que vestiu a camisa do time da baixada, o atleta jogou em 201 jogos. Destes, venceu 106, empatou 46 e perdeu 49.

Mais artigos abaixo



(Foto: Alexandre Schneider/Getty)

Apesar da extensa quantidade de partidas, o meio-campista marcou em apenas 9% dos jogos, totalizando 19 gols. Neste tempo, Lucas Lima não conseguiu atingir o feito de balançar as redes em duas partidas seguidas com o Santos e chegou a ficar 27 jogos consecutivos sem comemorar um gol próprio.

Enquanto atuava junto ao Santos, Lucas Lima enfrentou o Palmeiras em 16 ocasiões e não marcou gols diante do atual clube. Entretanto soma retrospecto favorável ao se tratar de resultados: nove vitórias, quatro derrotas e três empates.

NÚMEROS COM O PALMEIRAS

Lucas Lima rescindiu contrato com o Santos em 30 de novembro de 2017 para assinar com o Palmeiras. Na equipe Alviverde desde 2018, o jogador já entrou em campo em 92 partidas até então. Há quase dois anos do clube, balançou as redes em nove ocasiões. Até o momento como profissional do Palmeiras, são 57 duelos ganhos contra 12 derrotas e 23 empates.



(Foto: Ivan Storti/Santos FC/Divulgação)

Com a equipe da capital paulista Lucas Lima soma 44 jogos consecutivos sem marcar gols e, como no Santos, nunca atingiu o feito de balançar as redes em mais de dois jogos seguidos.

De volta à Vila Belmiro pela primeira vez desde a saída do Santos, o meia enfrentou o antigo time em apenas cinco partidas e fez somente um gol. Ao todo, a campanha de Lucas Lima contra o Peixe se estabelece em três vitórias, um empate e uma derrota.