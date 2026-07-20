Pep Guardiola recebe uma visita de peso em Barcelona e pode se tornar técnico da seleção

Pep Guardiola é um dos principais candidatos ao cargo de novo técnico da seleção italiana. Segundo Gianluca Di Marzio, da Sky Sport, Paolo Maldini e Leonardo foram pessoalmente até Barcelona para se encontrar com o técnico catalão e convencê-lo a assumir o comando da Squadra Azzurra.

Com isso, Guardiola não é mais considerado apenas um candidato distante para a Federação Italiana de Futebol. A Sky Sport informa que o diretor técnico Maldini e Leonardo (consultor da federação italiana) viajaram para Barcelona no último fim de semana, onde mantiveram uma longa conversa com o ex-técnico do Manchester City. Guardiola deixou o City neste verão, após dez anos no clube, e está sem time.

O encontro veio à tona depois que surgiram na Espanha fotos de Maldini e Leonardo. Uma investigação mais aprofundada da Sky Sport confirmou, em seguida, que realmente houve conversas com Guardiola sobre uma possível colaboração.

Durante as conversas, Maldini e Leonardo apresentaram sua visão esportiva ao técnico espanhol. Nesse contexto, não se considerou apenas o curto prazo, mas sim um plano de quatro anos, que deve se estender até a Copa do Mundo de 2030.

A Federação Italiana de Futebol pretende reconstruir a seleção nacional a partir da Liga das Nações e trabalhar para formar uma equipe competitiva para o Euro de 2028. O objetivo final é levar a Itália de volta a uma Copa do Mundo, após várias decepções.

Guardiola, aliás, não é o único nome que circula. Roberto Mancini e Andrea Pirlo também são citados como possíveis candidatos para assumir o comando da seleção nacional.

Por enquanto, não está claro se Guardiola realmente aceitará as propostas da Itália. O técnico espanhol já havia declarado recentemente que não tem pressa em assumir um novo desafio e que deseja primeiro definir como será sua vida após deixar o Manchester City.