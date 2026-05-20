Pep Guardiola reage de forma significativa ao título do Arsenal

Após o confronto entre Manchester City e Bournemouth, Pep Guardiola comentou sobre o título do Arsenal. O técnico espanhol parabenizou seu rival.
Na noite de terça-feira, o The Citizens não conseguiu passar de um empate em 1 a 1 contra o Bournemouth, o que significa que o Arsenal não pode mais ser alcançado na última rodada da Premier League.
Após o jogo, Guardiola falou sobre a conquista do Arsenal e seu ex-assistente técnico Mikel Arteta. “Parabéns ao Arsenal e ao Mikel. Vocês merecem”, disse ele.
Além disso, o ex-técnico do FC Barcelona e do Bayern de Munique fez uma observação curiosa sobre a situação de seu contrato.
Enquanto o The Athletic noticiou na segunda-feira que Guardiola estaria em suas últimas semanas no Manchester City, apesar de ter contrato em vigor, ele mesmo desmentiu isso.
“Só vamos decidir quando a temporada terminar. Então, vou conversar com o presidente e tomaremos uma decisão juntos”, concluiu ele.