Pep Guardiola agradece proposta oficial: «Sinto-me honrado, mas...»

Pep Guardiola não será o novo selecionador de Itália, confirmam vários meios de comunicação italianos, entre eles a La Gazzetta dello Sport e a agência noticiosa ANSA.

Guardiola está sem clube desde a sua saída do Manchester City no verão passado. Por isso, o treinador espanhol figurava no topo da lista da federação italiana.

Paolo Maldini, diretor técnico da federação italiana de futebol, confirmou que foi ao encontro do catalão na sua casa, em Barcelona, para o convencer a escolher Itália.

Agora, ficou então conhecido que Guardiola não será o sucessor de Gennaro Gattuso. O treinador recusou educadamente a proposta. “Sinto-me honrado, mas neste momento não me parece certo”, disse o treinador a Maldini, segundo relata o jornal desportivo cor-de-rosa.

Além de Guardiola, a federação italiana também falou nos últimos dias com Carlo Ancelotti, que neste momento continua a ser o selecionador do Brasil.

Além de Ancelotti, Itália também pensa em Andrea Pirlo, Roberto Mancini e Antonio Conte.

Itália falhou os últimos três Mundiais, em 2026, 2022 e 2018. Ainda assim, o país do sul da Europa conseguiu vencer o Campeonato da Europa em 2021. Isso aconteceu sob o comando de Mancini.