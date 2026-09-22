O jogador ofensivo de 35 anos, que atualmente atua na Thai League 1 pelo PT Prachuap, escapou com ferimentos leves na fase de aquecimento antes do jogo fora de casa em Pattani apenas graças a uma manobra de desvio. Um funcionário aparentemente perdeu o controle de seu pesado equipamento de trabalho, fazendo com que a parte inferior esquerda do corpo de Townsend fosse atingida pelo rolo. Apesar do incidente, o veterano entrou em campo na partida e ainda participou nos minutos finais da vitória por 3 a 0 de seu clube.

O ex-profissional da Premier League descreveu retrospectivamente a situação no programa "Football Uncensored" como ameaçadora: "Toda vez que vejo isso, me dá um arrepio. Mal consigo acreditar. É terrível ver isso de novo e perceber o que poderia ter acontecido."

O fato de a situação não ter terminado em uma lesão grave se deveu à sua rápida reação: "Por sorte, tive a felicidade de conseguir me jogar no chão no momento certo, então nada foi quebrado quando o rolo passou por cima de mim."

Acidente curioso: Andros Townsend é atropelado por rolo de gramado

O rolo já havia chamado a atenção do jogador, 13 vezes convocado pela seleção inglesa, antes mesmo do aquecimento. "Lembro de pensar: nunca vi isso na minha carreira, o que eles estão fazendo aí? Mas nos chamaram para o aquecimento. Não pensei mais nisso", explicou Townsend. "A próxima vez que o vi, eu estava literalmente debaixo dele. Felizmente, não houve lesões graves. Alguns inchaços e hematomas, mas saí ileso."

Townsend tem uma longa trajetória na elite do futebol inglês, na qual atuou, entre outros, por Tottenham Hotspur, Crystal Palace e Luton Town. Sua carreira, porém, foi repetidamente freada por lesões graves, motivo pelo qual o temor no primeiro momento foi grande.

Em especial, o joelho esquerdo e o tornozelo esquerdo do veterano já haviam sido tratados cirurgicamente no passado. "Pensei que ou meu tornozelo esquerdo quebraria ou meu joelho esquerdo. Pensei que estava acabado. Tive muita sorte por conseguir sair mancando e me recuperar em poucos minutos", disse o inglês.

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Andros Townsend faz piada no Instagram após acidente

Ele ainda tentou amortecer a pressão direta do equipamento pesado no próprio gramado: "Ela (a máquina) era bem pesada, mas consegui de algum jeito levantá-la e empurrá-la para longe de mim. Quando ela ficou completamente sobre mim, fui um pouco esmagado. Consegui levantar meu braço esquerdo e aliviar um pouco da pressão. Depois, consegui reunir meus companheiros ao meu redor, eles puderam erguer o rolo e eu consegui me espremer para fora. Mas naquele momento, quando ela esmagou minha perna esquerda, foi, preciso dizer, bastante assustador."

Apesar da recomendação de seus companheiros de equipe para interromper o aquecimento e fazer exames, Townsend continuou. "Meus companheiros ficaram muito surpresos por eu ter continuado o aquecimento. Eles me disseram para ir ao médico", relatou. O incidente não deverá ter impacto em sua mudança para o Sudeste Asiático nem em sua continuidade na carreira. O acidente "de forma alguma vai me impedir de seguir em frente".

Pouco depois do incidente, Townsend publicou uma postagem em seu perfil no Instagram na qual fez referência a um post anterior. Nele, ele havia comparado em tom de brincadeira as condições do gramado em jogos fora de casa na Tailândia com partidas no Bet365 Stadium, do Stoke City. Ele legendou a nova publicação com o comentário: "Jogar fora contra o Stoke nem era tão ruim assim."