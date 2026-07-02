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New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Ahmed Mansy

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Pena inesperada frustra a transferência de Trezeguet para a Liga Saudita

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A delegação egípcia esteve prestes a se deslocar para Riade

A transferência de Mahmoud Hassan “Trezeguet”, ponta do Al-Ahly egípcio, para a Liga Saudita está ameaçada de fracassar devido a uma punição inesperada.

Reportagens da imprensa haviam revelado o interesse do clube saudita Al-Riyad em contratar o ponta egípcio durante a próxima janela de transferências de verão, tendo em vista a intenção do Al-Ahly de se livrar de seu alto salário antes do início da nova temporada.

No entanto, o jornal saudita “Al-Sharq Al-Awsat” trouxe uma grande surpresa ao confirmar que o clube Al-Riyad está proibido de fechar quaisquer novas contratações durante a janela de transferências de verão.

O jornal explicou que os clubes Al-Riyad e Al-Shabab estão entre os quatro clubes impedidos de firmar novos contratos no momento, com base em decisão da Liga Saudita, devido ao não cumprimento dos requisitos do regulamento de fiscalização financeira.

A Comissão de Fiscalização Financeira realizou várias reuniões com os dirigentes dos dois clubes e forneceu a eles as orientações e observações necessárias para que pudessem cumprir os requisitos exigidos; no entanto, eles não conseguiram apresentar um plano financeiro que atendesse aos critérios aprovados.

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A Liga destacou que o motivo dessa decisão é garantir a solidez da situação financeira dos clubes antes que assumam quaisquer novos compromissos, os quais talvez não consigam cumprir no futuro, o que os exporia a sanções severas.

Vale lembrar que, no período recente, houve uma polêmica sobre o papel da Comissão de Fiscalização Financeira da Liga Saudita, uma vez que vários clubes não obtiveram aprovação para firmar novos contratos na janela de transferências de verão.

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