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Hussein Hamdy

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Pelos olhos de Hamza: Barcelona quebra regulamento especial

H. Abdelkarim
Barcelona
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Egito
Espanha

Grande reconhecimento para o astro egípcio

O Barcelona chegou a um acordo com o egípcio Hamza Abdelkarim, de 18 anos, para estender seu contrato até 2030.

De acordo com o jornal espanhol Mundo Deportivo, Hamza Abdelkarim assinou, ao ingressar no Barcelona, um contrato válido até 2029, com uma cláusula de rescisão no valor de 15 milhões de euros, mas o clube foi obrigado a iniciar negociações para firmar um novo contrato em razão da evolução do jogador dentro e fora de campo.

A cláusula de rescisão do novo contrato de Hamza subirá de forma considerável e, embora o Barcelona não tenha querido revelar o valor, o jornalista italiano Fabrizio Romano a estimou em 150 milhões de euros.

A cerimônia de assinatura do contrato será realizada na próxima terça-feira, dia 15, às 17h (horário local), no escritório do presidente Joan Laporta, e, em seguida, Hamza Abdelkarim falará à imprensa.

A presença dos jogadores diante da imprensa após a renovação de seus contratos não é algo habitual, mas o Barcelona decidiu abrir mão dessa regra para dar a oportunidade a Hamza Abdelkarim de falar, sobretudo porque ele não foi apresentado à imprensa quando ingressou no Barça.

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Hamza Abdelkarim disputou suas primeiras partidas com a equipe de base sob o comando de Pol Planas e, sem ter recebido minutos com o Barcelona Atlètic, foi convocado pela seleção do Egito para participar da Copa do Mundo.

O atacante egípcio participou dos minutos finais das partidas do Egito e, depois disso, sem ter tempo para desfrutar de férias, juntou-se à pré-temporada da nova temporada com o time principal.

Hamza Abdelkarim encerrou os amistosos de preparação como melhor artilheiro, além de ter sido convocado por Hansi Flick para participar das primeiras partidas, e disputou nove minutos durante a vitória sobre o Rayo Vallecano no estádio Spotify Camp Nou.

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