Reportagens da imprensa revelaram os nomes dos assistentes técnicos da nova comissão técnica do Al-Ittihad, liderada pelo técnico alemão Jens Wessing.

O clube Al-Ittihad anunciou, nesta sexta-feira, a contratação de Vising para comandar a equipe na próxima fase, com um contrato de duas temporadas, que termina em 2028.

O jornalista saudita Majid Hood afirmou, em um tuíte publicado em sua conta pessoal no site “X”, que a nova comissão técnica liderada por Fesing contará com três assistentes alemães, em três funções diferentes.

Harry Buffal assumirá o cargo de treinador adjunto, enquanto Jörn Erik Wolf será assistente técnico e analista tático; já Timo Rosenberg será o preparador físico.

Todos os assistentes de Vising já trabalharam com ele anteriormente, mais especificamente em sua última passagem pelo clube japonês Gamba Osaka, na segunda metade da temporada passada.

Vale lembrar que Vising sucede o português Sérgio Conceição no comando do Al-Ittihad, após o time ter terminado a última temporada em quinto lugar no Campeonato Saudita, ter sido eliminado das quartas de final da Liga dos Campeões da Ásia e das semifinais da Copa do Guardião das Duas Mesquitas.

O “Al-Amid” disputa três títulos na nova temporada: o Campeonato Saudita Roshen, a Copa do Guardião das Duas Mesquitas e a Liga dos Campeões da Ásia, na qual estreia na fase preliminar.